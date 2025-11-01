A Parigi Jannik Sinner non si ferma, batte Shelton e attende Zverer

in due set: 6-3 6-3 il risultato finale in poco più di un’ora di gioco. Per Jannik si tratta della 13^ semifinale a livello 1000 e della 24° vittoria consecutiva sul cemento indoor. Ora l'obiettivo di riprendersi la vetta del ranking Atp, sembra sempre più vicino, in caso successo a Parigi, dopo la precoce eliminazione di Alcaraz.

Il suo avversario oggi (non prima delle 17) sarà il tedesco Alexander Zverer. Sul veloce indoor francese, l’azzurro e il teutonico si ritroveranno dopo la finale dell’ATP500 di Vienna, che ha visto il successo dell’altoatesino al termine di un confronto particolarmente serrato.

La partita. Quello che sulla carta doveva essere l’incontro più complicato del torneo viene archiviato senza troppi problemi da Jannik che dopo un inizio in salita, concede qualcosa solamente a metà del secondo set, quando fa realizzare otto punti consecutivi all’americano. Ma la reazione è repentina con l’azzurro che domina gli ultimi scambi, puntando su un servizio a tratti incontenibile.

I numeri parlano chiaro: 16 vincenti e appena 10 errori gratuiti per Jannik Sinner contro i 13 e 20 di Shelton. Ancora più netto il dato sulle seconde: 80% di punti vinti per Jannik, 29% per l’americano. Anche l’80% di punti vinti sulla prima all’interno del 75% di quelle in campo è un dato che parla chiaro a favore dell’attuale numero 2 al mondo.

Il tedesco Alexander Zverev, testa di serie numero tre, arriva alla sfida con Sinner dopo aver battuto in rimonta il russo Daniil Medvedev con il punteggio di 2-6 6-3 7-6(5) in due ore e trentuno minuti di gioco.