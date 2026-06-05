Tennis, Errani-Vavassori trionfano nel misto al Roland Garros. Oggi La semifinale tra Cobolli e Arnaldi

Azzurri del tennis sempre più protagonisti al Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam, in programma sulla terra rossa di Parigi. In attesa della storica semifinale tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, in programma questa sera (in chiaro sul Nove), Sara Errani e Andrea Vavassori si confermano la coppia regina del doppio misto mondiale. I due azzurri hanno vinto per il secondo anno di fila il titolo a Parigi battendo in rimonta in finale la coppia formata dalla canadese Gabriella Dabrowski e dallo statunitense Evan King, in tre set con il punteggio di 4-6, 6-3, 10-4 nel super tiebreak.

Per Errani e Vavassori è il quarto titolo Slam vinto in coppia, dopo quelli conquistati allo Us Open nel 2024 e nel 2025 e sempre al Roland Garros nel 2025. “Vivo ancora questo sogno che non finisce, è incredibile. Oggi è stata dura per noi, ma è pazzesco e troppo divertente giocare con Andrea, il mio miglior amico”, ha detto a caldo Errani che, nonostante i suoi 39 anni, si è rivolta al pubblico dicendo: “Spero di rivedervi anche l'anno prossimo”. “Anche Sara è la mia migliore amica”, le ha fatto eco Vavassori. Poi, rivolgendosi a lei, ha continuato: “Sei la prima con cui voglio parlare quando perdo. Sono felice di condividere questa avventura con te”.

Cresce intanto l'attesa per il match storico di questa sera. Gli occhi sono tutti puntati sul campo Centrale, dove scenderanno in campo Cobolli ed Arnaldi. Sarà il secondo derby di semifinale negli ultimi 20 anni al Roland Garros. L'unico precedente è stato il match giocato dagli spagnoli Rafael Nadal e David Ferrer nel 2012, match vinto dal maiorchino. Se si guarda alla classifica, il favorito sembra essere il romano Cobolli, che sarà il settimo top 10 italiano nella storia del ranking Atp se raggiungerà la finale o se perderà in semifinale, a patto che Jakub Mensik non vinca il titolo.

Se Cobolli davvero vincerà il titolo diventerà addirittura numero 5 del mondo. “La mia prima semifinale in uno Slam è un sogno che si realizza”, ha dichiarato l'azzurro dopo il successo nei quarti contro il canadese Felix Auger-Aliassime. Il suo miglior risultato in uno Slam certifica la sua crescita e il consolidato status di top player. “Penso di non essermi mai messo pressione da solo. Mi piace vivere il momento come quando ero bambino, con grande passione e con un grande sorriso. Ed è quello che farò anche nella prossima partita”, ha detto.

La semifinale consentirà invece ad Arnaldi di rientrare tra i primi 35 giocatori del mondo, un ritorno incredibile dopo un 2025 flagellato dagli infortuni. “Ancora non ho realizzato bene che io e Flavio siamo in semifinale, però sono contento – ha commentato -. Come ho detto da inizio torneo, non avevo troppo aspettative. Volevo solo stare bene in campo, sentirmi di nuovo bene e proprio giocare a tennis, cosa che mi mancava”, ha proseguito il tennista ligure dopo il successo – per ritiro – contro Matteo Berrettini.