Sinner, due giorni di controlli al San Raffaele dopo il malore

Secondo giorno di check up per il re del tennis mondiale. Jannik Sinner è tornato oggi al San Raffaele di Milano per fare chiarezza sulle condizioni fisiche che hanno influenzato il suo cammino al Roland Garros e per scongiurare problemi nell’avvicinamento a Wimbledon, dove il numero 1 al mondo punterà al bis. Durante il secondo turno dello Slam parigino il numero 1 al mondo ha subito un improvviso tracollo fisico, spiegato inizialmente dal caldo afoso di Parigi, ma che poi, evidentemente, ha reso necessario un controllo in uno dei centri sanitari d’eccellenza del paese.

Dopo qualche giorno di riposo e svago in Sardegna, il programma di Sinner prevede ora la ripresa degli allenamenti a Montecarlo, probabilmente nella giornata di domani. Fino al Championships non sarà impegnato in alcun torneo, saltando anche Halle. Al Grande Slam di Londra la pattuglia azzurra potrà contare tra gli altri anche sul ritrovato Matteo Berrettini – nessuna lesione per il romano costretto al ritiro a Parigi, – e Flavio Cobolli, nuovo numero 10 del mondo.

Prosegue intanto il lungo mese di avvicinamento a Wimbledon. Oggi secondo giorno di tornei sull’erba, quattro in totale tra maschile e femminile: il combined (Atp e Wta) di ‘s-Hertogenbosch, l’Atp 250 di Stoccarda e il Wta 500 del Queen’s. E proprio a Londra c’è il ritorno in campo a 44 anni di Serena Williams, impegnata in doppio insieme alla canadese Mboko contro la forte coppia formata da Melichar/Routliffe. In Germania fa il suo debutto nel singolare Nick Kyrgios, già finalista al Championships, che torna a giocare sulla sua superficie preferita dopo ben tre anni di assenza, dovuta ai tanti infortuni che ne hanno condizionato la carriera. L’australiano affronterà il francese Corentin Moutet.