Amichevoli: bene Inter, Lazio e Genoa. Pari di lusso tra Fiorentina e Real, Roma K.O. col Cardiff

la Lazio di Gattuso supera 6-3 l’Avellino di Nesta. L’Inter batte ai rigori il Manchester City, 1-1 al 90′, la Fiorentina pareggia 2-2 contro il Real Madrid di Mourinho, mentre la Roma viene sconfitta 4-1 dal Cardiff City. Doppia vittoria per il Bologna, pareggiano Udinese e Frosinone mentre perde il Venezia. In serata, il Genoa ha battuto il Leicester 1-0. Prima dell’inizio di tutte le gare le squadre si sono unite in un minuto di silenzio in memoria di Franco Baresi.

Manchester City-Inter: 3-1 ai rigori. Dopo che i tempi regolamentari erano terminati in parità sull’1-1, ad Hong Kong le due squadre vanno ai rigori e l’Inter di Chivu vince per 3-1, complici gli errori degli inglesi dal dischetto: tre su quattro tiri. Segna quello decisivo il giovanissimo Lavelli, eccellente Provedel, preciso e attento Bisseck. Molto bene tra gli inglesi il giovane Mcaidoo, ma anche Semenyo.

Real Madrid-Fiorentina: 2-2. Finisce in parita’ l’amichevole di lusso che la Fiorentina di Fabio Grosso ha giocato contro il Real Madrid al Wörthersee Stadion di Klagenfurt, in Austria. La squadra di José Mourinho si costruisce un doppio vantaggio grazie alle reti di Endrick e Ciria, ma i gigliati riescono a rimontare attraverso il solito Piccoli e grazie a Kean. I viola torneranno in campo il 6 agosto, nel test contro il Deportivo La Coruña.

Cardiff-Roma: 4-1. Dopo il 3-3 contro il Cannes arriva una sconfitta nel precampionato della Roma: il Cardiff travolge la squadra di Gasperini 4-1. Ashford porta avanti i gallesi al 3’, poi al 30’ il raddoppio di Salech. Al 35’ Dybala sbaglia un rigore, prima della doppietta di Ashford al 39’. Dybala si fa perdonare al 58’, ma cinque minuti più tardi Tanner chiude la pratica. Brutto infortunio per il centrocampista della Roma Bah, uscito al 26′ in barella e in lacrime per una distorsione al ginocchio.

Lazio-Avellino: 6-3. Dopo le vittorie per 3-1 contro la Primavera biancoceleste e per 6-0 sulla Civita Castellana, la Lazio di Gennaro Gattuso batte anche l’Avellino guidato da Alessandro Nesta: a Formello finisce 6-3 per i biancocelesti, a segno con il giovane Serra, doppietta di Ratkov, poi Belahyane, Artistico su rigore e infine Taylor. Buona prova per la squadra di Gattuso, che ha dato spazio anche a giovani interessanti come Serra. Per l’Avellino reti di Di Maggio, Besaggio e Pandolfi.

Leicester-Genoa: 0-1. Vittoria di prestigio per il Genoa al King Power Stadium contro il Leicester per 1-0. Gli inglesi cominceranno prima la stagione ufficiale, ma nonostante questo sono stati i rossoblù ad avere la meglio. A decidere il match è stata una rete di Colombo nella ripresa, dopo che De Rossi ha cambiato completamente l’undici all’intervallo.

Bologna-Cambuur: 3-1 in entrambi i match. Il Bologna vince le due amichevoli contro gli olandesi del Cambuur volute da Domenico Tedesco. Due undici completamente diversi tra la gara del mattino e quella del pomeriggio, ma stesso risultato per entrambi i match: 3-1.

Mainz-Udinese: 3-3. L’amichevole tra Udinese e Magonza, si è disputata a Mittersill in Austria. A sbloccare per primi il match sono stati i dopo appena 4 minuti con Becker, sfruttando un errore di Bertola. I bianconeri riescono a ribaltare il punteggio grazie alla doppietta di Keinan Davis (17′ e 37′) e al gol di Nicolò Zaniolo al 22′, chiudendo il primo tempo sul 3-1. Nella ripresa è arrivata la rimonta della formazione di Bundesliga che lo scorso anno era giunta fino ai quarti di finale in Conference: ad accorciare le distanze ancora Becker, prima del pareggio firmato da Königsdörffer. Per l’Udinese si è trattato del penultimo test del ritiro austriaco in vista dell’esordio stagionale in coppa Italia con il Padova, a Ferragosto. Oggi si replica con il Trabzonspor.

St. Etienne-Venezia: 4-3. La sfida, giocata a porte chiuse presso il centro sportivo di Divonne-les-Bains, ha visto le due formazioni affrontarsi in un match ricco di reti e capovolgimenti, un “ottimo test” utile per mettere “benzina nelle gambe prima dell’inizio della stagione”, come ha commentato il tecnico dei lagunari Giovanni Stroppa.

Frosinone-Benevento: 2-2. Si chiude con un pareggio l’amichevole tra Frosinone e Benevento. Dopo il vantaggio dei ciociari firmato da Calò, il Benevento pareggia i conti con Lamesta per poi scavalcare gli avversari grazie alla rete di Prisco. Nel finale è arrivato il 2-2 siglato da Gelli.