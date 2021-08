Ancora una medaglia a Tokyo 2020, le Farfalle Azzurre vincono il bronzo nell’all-around

A salire sul podio sono state le ragazze della ginnastica ritmica, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Alessia Maurelli, Daniela Mogurean e Martina Santandrea, che nell’all-around hanno vinto la medaglia di bronzo dietro Bulgaria Russia, che al termine della prova aveva fatto anche ricordo ma senza nessun esito sulla classifica finale. Le Farfalle strappano così il podio e aggiungono un altro alloro al medagliere, che fa cifra tonda.

Cifra tonda perchè i titoli olimpici sono 40, più che in ogni altra edizione dei giochi a cinque cerchi. La speranza è ovviamente, nelle prossime edizioni, quella di eguagliare o superare il record, perchè vorrebbe dire passi in avanti da gigante per il movimento sportivo italiano.

Intanto i frutti si sono già visti, come i 5 ori nell’atletica su 10 totali. L’Italia non ci era mai riuscita. Chiudere nel medagliere nei Top 10, altro primato stabilito. E la soddisfazione, in una matematica equazione, del salire sul podio almeno una volta al giorno in questa edizione dei Giochi. La giornata trionfale, probabilmente, quella del 6 agosto con le vittorie di Palmisano nella marcia, di Busà nel karate kumite e della staffetta 4×100. Alla fine, l’Italia chiude con 40 medaglie: 10 ori, 10 argenti e 20 bronzi.