Arianna Fontana è medaglia d’oro nello short track. Argento per Federica Brignone in slalom gigante

Il primo oro azzurro delle Olimpiadi Invernali ha il sorriso di Arianna Fontana. Vittoria nei 500 metri dello short track davanti all’olandese Schulting ed alla canadese Boutin. Per Arianna Fontana, già argento nella staffetta mista, è la decima medaglia olimpica in carriera alla sua quinta partecipazione ai Giochi. Tra Torino 2006, Vancouver 2010, Sochi 2014 e Peyongchang 2018, l’azzurra aveva vinto 1 oro, tre argenti e 5 bronzi.

La quarta medaglia dell’Italia alle Olimpiadi Invernali ha invece il volto di Federica Brignone. L’azzurra vince l’argento nello Slalom Gigante, battuta dalla svedese Sara Hector e davanti alla svizzera Lara Gut Behrami.

Ovviamente soddisfatta la Brignone che dice: “Quattro anni fa ero terza, e prima di venire qui ho detto che se fossi tornata con una medaglia sarebbe stato un grande sogno per me. Farlo alla prima gara, è incredibile”. Poi aggiunge: “Sapevo che dovevo solo sciare, pensavo alla mia sciata, e quando sono arrivata al cancelletto ho detto, ‘è solo una gara di sci’. Ero davvero concentrata, e questa è stata la cosa più importante per me oggi”.

I complimenti a Federica Brignone arrivano anche dal presidente del Coni Giovanni Malagò: “Una Federica strabiliante, eccezionale, una medaglia di grande valore, al di là del colore. Sapevamo che questa era una delle sue carte da giocare in questi Giochi e lei si è confermata al top. Sapevamo che lei voleva fortemente una medaglia a queste Olimpiadi e per ora ha centrato la prima”. Poi Malagò sottolinea: “Si è ripetuta a distanza di 4 anni, ribadendo, come sempre, di essere una garanzia. È del resto l’atleta italiana che ha vinto più prove di Coppa del Mondo, quindi per noi era una certezza. Le sono grato a livello personale e lo sport italiano le è riconoscente. Avanti così Federica!!!”.