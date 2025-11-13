Atp Finals: Sinner batte Zverev e va in semifinale

in corso a Torino. Dopo aver battuto Felix Auger-Aliassime al primo turno, il campione azzurro regola anche Alexander Zverev in due set 6-4, 6-3 e stacca il pass per la semifinale da primo del girone con una partita d’anticipo. Venerdì Jannik Sinner affronterà Ben Shelton nell’ultimo match del round robin.

Dopo Cincinnati, Australian Open, Vienna e Parigi, Sinner si conferma dunque la bestia nera di Zverev anche alle Finals. A Torino Alexander perde la quinta sfida consecutiva col campione azzurro ed esce dal campo a testa bassa. Al tennista altoatesino sono bastati due break (uno per set) per allungare il passo sull’avversario in modo decisivo e non farsi più riprendere.



Intervistato dopo il match Sinner ha dichiarato: “È stata una partita molto difficile. Ho servito bene nei momenti importanti e ho giocato bene le palle break che ho avuto a disposizione. Sia io che Zverev abbiamo cambiato un po’ la nostra tattica visto che ci conosciamo e abbiamo giocato molte partite contro, lui ha tirato molto bene da fondo campo ed è stato molto aggressivo anche sul dritto. Sono molto contento, anche se forse non è stato lo spettacolo offerto ieri da Musetti. Ora testa alla prossima partita, vediamo come andrà”.