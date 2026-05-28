Jannik Sinner fuori al secondo turno del Roland Garros. Vince Cerundolo

A un passo dalla vittoria nel terzo set, Sinner ha accusato un malessere che lo ha costretto a uscire brevemente dal campo. Al rientro la rimonta dell’avversario, che alla fine ha conquistato il passaggio al terzo turno al quinto set con il punteggio di 3-6; 2-6; 7-5; 6-1; 6-1.

Sinner era in vantaggio 2 set a 0. Stava per chiudere anche il terzo set quando ha iniziato ad accusare problemi fisici forse a causa del forte caldo sul campo del Philippe-Chatrier. L’azzurro ha dovuto interrompere la partita ed è uscito per qualche minuto dal campo. “Non mi sento bene, ho bisogno di vomitare”, ha detto il n.1 in un colloquio con il fisioterapista. Sinner è poi rientrato in campo ma ha ceduto il passo a Cerundolo che si è aggiudicato il terzo set e poi ha vinto anche il quarto e il quinto.

“A metà del terzo set non trovavo più nessuna energia, non mi sono sentito molto bene in campo. Era caldo ma non terribilmente”. Queste le prime amare parole di Jannik Sinner in conferenza stampa a Parigi. “È lo sport, può succedere. Certo – ha aggiunto il numero uno del mondo – è difficile da accettare, considerando la mia posizione. Ma c'è tempo per recuperare. Ora ho davvero bisogno di recuperare anche mentalmente”.

“Può succedere: nessuno è un robot, nessuno è fatto per non sbagliare mai. Oggi è andata cosi e poi vediamo”, ha aggiunto Jannik Sinner parlando ai giornalisti. “Oggi non avevo energie, onestamente non ho visto la via d'uscita. Normalmente non mi succede. Non potevo fare di più. A metà del terzo set è cominciata ad arrivarmi proprio una botta e non sono riuscito a uscirne”. Parole di conforto dal rivale argentino: “Mi dispiace per Jannik, si merita di vincere tanti slam, non so cosa sia successo: i crampi, il caldo.. Spero che possa riprendersi quanto prima”, ha detto Juan Manuel Cerundolo aggiungendo: “Non riuscivo a vincere più di tre games. Sono stato fortunato”.