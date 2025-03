Cessione di “erba” e piccoli furti, scatta il daspo per cinque

Il Questore della Provincia di Vicenza, Francesco Zerilli, ha emesso 5 divieti di accesso

e di stazionamento nelle immediate vicinanze di alcuni esercizi pubblici e bar di Vicenza,

cosiddetto Daspo Willy: quattro di questi, riguardano altrettante persone rintracciate nell’area di Campo Marzo, dal Nos della Polizia Locale, durante altrettanti controlli organizzati in più giorni, mirati al contrasto dello spaccio di stupefacenti. Il quinto, invece, è stato pizzicato a commettere piccoli furti in un negozio del centro.

In tutti i casi attenzionati, conclusa la cessione, gli operatori della Polizia locale hanno fermato i presunti acquirenti – tutti cittadini italiani – che hanno dichiarato di aver acquistato stupefacente da individui presenti a Campo Marzo. Raggiunti quindi i venditori, sono stati identificati quali soggetti senza fissa dimora e privi di occupazione lavorativa lecita, già noti alle forze dell’ordine per i numerosi precedenti di polizia specifici. Dai controlli, in un caso, è stato rinvenuto denaro in contante di diverso taglio, di cui non è stata dimostrata la provenienza; nel secondo caso sono stati rinvenuti al soggetto 1,69 grammi di sostanza stupefacente; ed infine, nell’ultimo, sostanza in parte sfusa e in parte suddivisa in 22 dosi, rivelatasi poi “marijuana” per un peso complessivo di 62,23 grammi. Non essendo stati in grado di dimostrare la propria tossicodipendenza, tale da giustificare il possesso della droga, i soggetti fermati sono stati quindi identificati come cessionari illeciti.

Un ulteriore divieto – il quarto – è stato invece emesso nei confronti di un uomo individuato dagli agenti della Polizia di Stato in servizio di “Volante” della Questura, in via Catalani angolo viale Santi Felice e Fortunato, sempre a Vicenza, nei pressi di un noto esercizio pubblico. All’interno del suo borsello, è stato trovato un involucro avvolto nella carta alluminio che successivamente si è rivelata sostanza stupefacente del tipo “marijuana”, per un peso complessivo di 87,04 grammi suddivisa in 81 dosi, e la somma in denaro di euro 1.014,50 euro in banconote di piccolo taglio. Anche in questo caso, l’individuo era privo di occupazione lavorativa lecita e non è stato in grado di dimostrare la propria tossicodipendenza: l’uomo è ritenuto abituale frequentatore della zona così detta “del

quadrilatero”, ed è stato pertanto allontanato dagli esercizi pubblici che lo perimetrano.

Divieto di accesso e di stazionamento nelle immediate vicinanze di tutti gli esercizi pubblici o locali di pubblico intrattenimento ubicati in Corso Palladio, via Cesare Battisti e Corso Fogazzaro di Vicenza, emesso infine nei confronti di un quinto individuo che, sempre la Polizia di Stato, ha individuato presso un negozio di abbigliamento, già fermato dal personale della sicurezza dell’esercizio commerciale, pizzicato a sottrarre alcuni capi di vestiario per un totale di poco inferiore ai 100 euro. Stesso copione anche nella giornata precedente, quando invece si era impossessato furtivamente di 2 borse per un valore simile.