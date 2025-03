Indian Wells, Jasmine Paolini agli ottavi: ora la russa Samsonova. Via Lucia Bronzetti e Matteo Arnaldi

Vola agli ottavi di Indian Wells per il secondo anno di fila Jasmine Paolini. La n. 6 WTA vince dopo una soffertissima partita contro la romena Jaqueline Cristian, n°79 del mondo. Cade invece Lucia Bronzetti, dominata da Aryna Sabalenka.

Il match Paolini-Cristian 6-4, 3-6, 6-4 in due ore e mezza di gioco. Sul campo californiano più importante dell’Indian Wells Tennis Garden, Paolini va subito avanti di un doppio break, chiude 6-4 il primo set, pur con qualche brivido di troppo. Il secondo parziale si gioca maggiormente sul servizio: l’unico break nel 2° game è quello decisivo, che consegna a Cristian la possibilità di allungare il match. La toscana ne risente, cede due volte la battuta all’inizio del 3° set, ma recupera sempre. Sul 4-4 vince un game fiume con ben 23 punti, annulla due palle break e al primo match-point, da vera campionessa, chiude i conti. Jasmine Paolini vince così il secondo match consecutivo per la prima volta da Melbourne: domani se la vedrà con la russa Liudmila Samsonova, 12^ testa di serie del seeding, che guida negli scontri diretti per 2-0.

Lucia Bronzetti esce di scena al 3° turno, travolta da Aryna Sabalenka, n°2 del mondo. In soli 74 minuti di gioco la tigre bielorussa si impone 6-1, 6-2 in un match senza storia, vincendo il terzo incontro su tre con l’allieva di Francesco Piccari. È stata comunque un’esperienza soddisfacente per Bronzetti, che ha eguagliato il suo miglior risultato di sempre nel 1000 di Indian Wells. Sabalenka troverà agli ottavi la lucky loser britannica Kartal, con possibile incrocio con Paolini ai quarti di finale.

Saluta la California anche Matteo Arnaldi eliminato dallo statunitense Brandon Nakashima in un netto 6-2, 6-4 in un’ora e 14′ di gioco. 5 doppi falli, il 57% di prime in campo e appena il 38% di punti vinti con la seconda per l’azzurro. L’Italia resta così senza giocatori nel tabellone maschile negli ottavi del 1000 americano.

Non delude Carlos Alcaraz che ha superato agevolmente Denis Shapovalov con un netto 6-2, 6-4 in un’ora e 24′ di gioco. Avanti anche la terza testa di serie, Taylor Fritz, già campione in California, che ha faticato non poco per regolare il cileno Tabilo. Gli Usa festeggiano anche per Ben Shelton che ha battuto in due set il russo Khachanov e si regala così un ottavo tutto stelle e strisce con Brandon Nakashima.