Australian Open: bene le coppie azzurre Bolelli/Vavassori e Paolini/Errani. Domani 4 gli azzurri in campo

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Prosegue il cammino degli azzurri del doppio agli Australian Open di tennis. Simone Bolelli e Andrea Vavassori nella notte italiana hanno battuto nel secondo turno del tabellone, la coppia formata dall’italo-argentino Luciano Darderi e dall’ecuadoriano Diego Hidalgo col punteggio di 7-6 (3) 7-6 (4) in 1 ora e 55 minuti di gioco. La coppia azzurra che accede così agli ottavi, è stata impeccabili al servizio (90% di punti con la prima in campo), non hanno sfruttato quattro palle break, ma nei tie break sono stati cinici: due quelli decisivi per approdare agli ottavi. Prossimi avversari del duo tricolore saranno gli spagnoli Pedro Martinez e Jaume Munar.

Dando uno sguardo alle statistiche, Bolelli e Vavassori hanno realizzato 5 ace, commesso due doppi falli e ottenuto il 90% dei punti con la prima di servizio, mentre con la seconda si è attestato sul 57%.

Buona la prima anche per le nostre azzurre Jasmine Paolini e Sara Errani. A Melbourne subito un’ottima prestazione della coppia n.4 del tabellone che hanno saputo archiviare agevolmente la pratica contro le wild card Priscilla Hon e Daria Saville. Le australiane sono state battute con lo score di 6-1 7-5 in un’ora e 32 minuti di gioco. Un match dai due volti per le azzurre: in totale controllo nel primo set, hanno dovuto rincorrere le avversarie nel secondo parziale. Hon e Saville, infatti, erano avanti 5-3 e servizio nel secondo set, ma Errani e Paolini, decise a non concedere più nulla, sono state brave a ribaltare il punteggio con una serie di quattro giochi consecutivi.

Il secondo turno metterà sul piatto delle campionesse olimpiche, la rivincita dell’ultimo atto dei Giochi di Parigi 2024, dato che dall’altra parte della rete ci saranno le russe Mirra Andreeva e Diana Shnaider.

Domani sarà un sabato dai colori azzurri a Melbourne. Saranno quattro gli italiani a caccia degli ottavi di finale degli Australian Open. Riflettori ovviamente puntati su Jannik Sinner che alle 9, in una sessione serale sulla Rod Laver Arena, se la vedrà con lo statunitense Marcos Giron, n. 46 della classifica mondiale. In contemporanea, sulla Margaret Court Arena, giocherà Jasmine Paolini contro l’ucraina Elina Svitolina. In campo anche Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego. Il carrarino, reduce dalla convincente prestazione con Denis Shapovalov, sfiderà lo statunitense classe 2002 Ben Shelton, già battuto due volte in carriera. Il torinese, invece, che al 2° turno ha eliminato Joao Fonseca, avrà come avversario l’ungherese Fabian Marozsan, mai andato oltre il 3° turno in uno Slam.