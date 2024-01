Australian Open, non solo Sinner. Bolelli e Vavassori volano in semifinale nel doppio

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Melbourne si tinge ancora d’azzurro. Dopo Jannik Sinner, altri due italiani raggiungono le semifinali degli Australian Open. A passare il turno, nel doppio, sono Simone Bolelli e Andrea Vavassori che hanno battuto nei quarti per 7-5 6-4, in poco più di un’ora e mezza di match, i tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz, ottave teste di serie del torneo. E’ la prima volta che il bolognese ed il torinese, al terzo Slam come coppia, conquistano un posto in semifinale. Prossimo ostacolo un’altra coppia teutonica, quella formata da Yannick Hanfmann e Dominik Koepfer, che hanno avuto la meglio per 6-4 7-6(3) sui polacchi Hugo Nys e Jan Zielinski, settimi favoriti del seeding.

Nel tabellone maschile avanza Daniil Medvedev. Il russo batte Hubert Hurkacz 7-6(4), 2-6, 6-3, 5-7, 6-4 e raggiunge le semifinali dello slam down under. In°3 del mondo ha sofferto 4 ore per piegare la resistenza del polacco, testa di serie n°9 del seeding. Per Medvedev si tratta dell’ottava semifinale a livello Slam, la terza a Melbourne dopo quelle del 2021 e del 2022.

Prosegue la favola di Dayana Yastremska nel tabellone femminile. L’ucraina batte in due set Linda Noskova, la ceca che aveva eliminato Iga Swiatek, segnando la più grande vittoria della sua carriera. La 23enne, numero 93 al mondo, ha battuto ai quarti la 19enne ceca (n.50 del ranking) con i parziali di 6-3 6-4 in 78 minuti di gioco, diventando la seconda donna proveniente dalle qualificazioni a raggiungere le semifinali degli Australian Open. “È bello entrare nella storia”, ha commentato l’ucraina.