F1, dominio McLaren a Melbourne: la Pole è di Norris. Settimo e ottavo Leclerc ed Hamilton

All’Albert Park di Melbourneche, nel finale, scavalca per 86 millesimi il beniamino di casa Oscar Piastri. Seconda fila per Max Verstappen con la Red Bull (+0.385), che si conferma sempre sul pezzo e per la Mercedes di George Russell, entrambi brevemente in vetta prima del finale. Terza fila a sorpresa per la rivelazione Yuki Tsunoda con la VISA Cash App Racing Bulls e per Alexander Albon con la Williams-Mercedes.

Bilancio negativo per la Ferrari, che non va oltre un deludente settimo posto con Charles Leclerc ed un ottavo con Lewis Hamilton. Dalla quinta fila scatteranno invece Pierre Gasly (Alpine) e l’altra Williams di Carlos Sainz.

Fuori già al Q1 Andrea Kimi Antonelli. Un episodio sfortunato per il giovane pilota italiano delle Mercedes. E’ stato lui stesso a spiegare nel post qualifiche come il passaggio sulla ghiaia in curva 6, già segnalato come punto critico nel briefing del venerdì, abbia danneggiato il fondo della vettura, compromettendo la prestazione: “Quando ci sono passato sopra mi si è ‘sfondato il fondo’. Strisciava per terra e ho perso tanto carico e nei dritti. Con la gialla ci voleva un giro in più, ma quello che è successo con la Soft ha compromesso la qualifica”. Per lui partenza dall’ottava fila insieme al brasiliano della Sauber Gabriel Bortoleto. Ultima fila per le due Haas di Esteban Ocon e di Oliver Bearman. Per quest’ultimo dopo l’incidente del venerdì, è arrivato anche un testacoda nell’ultimo turno di prove libere e un problema al cambio ad inizio di qualifica che lo ha costretto ad abbandonare le prove. Un inizio di Mondiale tutto in salita per il pilota inglese e per tutto il team USA.

Deluso dalle qualifiche Charles Leclerc: “La performance non è stata la stessa di venerdì. Penso di sapere il motivo, abbiamo rinunciato a qualcosa. Il risultato è deludente, ma la stagione è lunga. Dobbiamo prendere i punti senza fare i miracoli. La macchina ha potenziale, ma eravamo fuori finestra. Nel Q3 non ho trovato il feeling. Con la pioggia sarà un’incognita”.

Anche Lewis Hamilton analizza l’8° posto delle qualifiche di Melbourne, con quasi 7 decimi di distacco dalle McLaren: “Abbiamo fatto progressi nel weekend, sono stato lontano in alcune zone perché questa monoposto è diversa dalla Mercedes e mi serve costruire la fiducia. Ma sono vicino a Charles, anche se siamo più lontani rispetto alle aspettative. Nel Q3 abbiamo faticato, ma c’è margine di crescita”.

Dopo due giornate all’insegna del sole e del caldo, la domenica del primo GP della stagione di Formula 1 potrebbe essere condizionata dalla pioggia.