Tennis, Sinner conquista gli Australian Open: primo italiano a vincere tre Slam

Jannik Sinner vince per la seconda volta consecutiva gli Australian Open. Il tennista azzurro numero 1 al mondo ha sconfitto per 6-3 7-6 6-3 il tedesco Alexander Zverev confermandosi così inavvicinabile nella classifica ATP, 2.000 punti conquistati un anno fa, ma soprattutto diventando il primo italiano a vincere tre Slam in carriera. L’Italtennis scrive un nuovo record: domani ci saranno 11 azzurri in top 100.

Primo set molto tranquillo per l’altoatesino complice il break preso al settimo game dopo averlo già sfiorato in precedenza. Zverev, malgrado i continui problemi con il rovescio, è riuscito a insidiare Sinner nel secondo set conclusosi in un tie-break. In quel frangente, come più volte dimostrato in passato, ha tenuto i nervi saldi vincendo con autorità. Il terzo set è stato caratterizzato dalla precisione di Sinner al servizio ma Zverev prova a rimanere in partita grazie a un servizio potente. Grande capacità di Jannik di giocare da fuori.

Le prime parole di Sinner sono state per l’avversario: “Innanzitutto voglio parlare di Sascha. È stata una giornata complicata per te, il tuo team e la tua famiglia, ma sei un giocatore straordinario. Continua a credere in te stesso, sappiamo quanto sei forte come giocatore e persona. Continua a lavorare duro e probabilmente potrai sollevare uno di questi trofei molto presto”.

Poi Jannik si è rivolto al suo team, con Cahill visibilmente commosso: “Parlando del mio team, cos’altro posso dire. Abbiamo lavorato tanto per essere di nuovo in questa posizione. È bello condividere di nuovo tutto questo con voi. È bellissimo ottenere questi risultati, ma ancora più bello è condividerli con voi. Darren, so che probabilmente è il tuo ultimo Australian Open da allenatore. Forse proverò a convincerti, ma probabilmente è l’ultimo. Sono molto felice di poter condividere questo trofeo con te. Il cambiamento è iniziato quando ho scelto Simone, poi Darren e il resto del team. Sono felice di avervi al mio fianco”.

Per il campione azzurro arrivano i complimenti da parte del mondo politico con la premier Meloni che scrive: “Sinner è un orgoglio per l’Italia” ma anche da tutto il mondo: “Dominio”, “capo” e “intoccabile” sono queste alcune delle definizioni che i quotidiani online di tutto il mondo hanno usato per descrivere il trionfo di Jannik Sinner agli Australian Open.