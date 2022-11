Basket, impresa Italia: gli azzurri passano in Georgia e vanno al Mondiale

Grande impresa dell’Italbasket: vince 85-84 in casa della Georgia e si qualifica per i Mondiali del 2023. Finale da brividi. Dunque, soffre ma alla fine esulta la nostra Nazionale di pallacanestro che centra il pass per la rassegna iridata del prossimo anno, che verrà disputata tra Filippine, Giappone e Indonesia. E’ stata una gara durissima, complicata dall’esclusione di Mannion dopo soli 17 minuti. Alla fine, cadono Shengelia e compagni sotto i colpi dei migliori marcatori azzurri: Tessitori e Spissu con 15 punti a testa. E così i ragazzi di Pozzecco entrano nella storia: l’Italia del basket non centrava la qualificazione a due Mondiali consecutivi dal 1990.

Qualificazione anticipata. La compagine di coach Gianmarco Pozzecco esulta con due turni d’anticipo. La gara: partono forte gli azzurri, con un parziale di 5-0 prima della reazione dei georgiani, che si portano sull’11-10 e sul +1. L’ingresso di Vitali cambia la sfida, con l’Italia che allunga a suon di triple: vanno a segno da tre punti anche Spissu e Pajola, chiudendo sul 24-19 al termine del primo quarto. Nel secondo periodo, i ragazzi di Pozzecco si portano sul +8 grazie a Mannion, che però è subito protagonista in negativo: un fallo antisportivo e un tecnico per flopping lo costringono ad abbandonare quando mancano sette minuti al riposo di metà sfida.

L’Italia perde uno dei suoi big e ha un momento difficile. La Georgia, sotto gli occhi del calciatore del Napoli Kvaratskhelia che è tra il pubblico della Tbilisi Arena, pareggia e spaventa gli azzurri. Sono Spissu e Biligha a firmare il nuovo +4, prima che Michele Vitali allunghi il vantaggio con la terza tripla della sua sfida. I padroni di casa reagiscono nel finale e, grazie al missile di McFadden dalla distanza, accorciano fino al -3: guida l’Italia sul 43-40. Equilibratissimo il terzo quarto, nonostante gli azzurri tentino l’allungo con Tessitori: la Georgia si riporta in vantaggio con Shengelia, ma la tripla di Baldasso ristabilisce la leadership dell’Italia sul 60-58.

Nell’ultimo periodo succede di tutto. I padroni di casa vanno sul +5 con le triple di Berishvili, ma l’Italia rientra e si riporta avanti grazie ai tiri da tre di Severini e Spissu. La ritrovata efficacia azzurra ci porta sul +6 a trenta secondi dal termine, prima del finale da corrida. Berishvili riporta la Georgia a -1, Pajola sbaglia due liberi e Shengelia spreca l’azione del sorpasso. Vince 85-84 l’Italia. Georgia al tappeto nonostante sei atleti in doppia cifra. E al termine coach Pozzecco dedica la vittoria al presidente della Federbasket Gianni Petrucci.