Calcio, 13esima di Serie A: il Milan batte la Lazio e vola in vetta

nel quinto anticipo della 13esima giornata di Serie A e si issa da solo in testa alla classifica, in attesa del big match di questa sera tra Roma e Napoli. A portare Allegri in vetta una zampata di Leao su assist di Tomori e le parate del solito Maignan. A San Siro il finale è thrilling: in pieno recupero Pavlovic colpisce palla con un gomito in area di rigore. Check del var che richiama Collu a rivedere le immagini. Allegri si innervosisce, si sbraccia e sbraita col quarto uomo, si avvicina a Collu che gli mostra il rosso. Poi scoppia anche un diverbio tra il tecnico e lo staff biancoceleste. La tensione è altissima. Il Var però non convince l’arbitro Collu che nega alla Lazio il tiro dal dischetto. E il Milan sogna in grande.

La Juventus, dopo Bodo, torna a vincere in casa come non accadeva da un mese esatto e ritrova i 3 punti in Serie A che mancavano dal 1° novembre. La vittoria per 2-1 contro il Cagliari arriva grazie al solito Yildiz. Allo Stadium i bianconeri vanno sotto per la rete di Esposito; poi ci pensa il turco con una doppietta in 20 minuti a ribaltare tutto e a riportare la squadra in scia della zona Champions. Per Spalletti si tratta della prima vittoria casalinga da tecnico della Juve, ma deve fare i conti con Vlahovic: il serbo, fermatosi per un dolore ad una gamba, potrebbe aver riportato un serio infortunio muscolare.

Prima vittoria casalinga per il Genoa che soffre ma supera il Verona 2-1 conquistando tre punti fondamentali nella corsa salvezza. Sotto per la rete di Belghali, i rossoblù rimontano la formazione di Zanetti grazie al pareggio di Colombo – nel primo tempo – e al gol vittoria di Thorsby nella ripresa.

Successo scaccia crisi per l’Udinese che, dopo due sconfitte consecutive, sbanca il Tardini (0-2) grazie alle reti di Zaniolo e Davis, su rigore. Parma condizionato da un errore di Corvi in avvio e un altro svarione di Troilo nella ripresa.