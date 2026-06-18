Mondiali 2026: poker inglese alla Croazia, il Congo ferma il Portogallo di un deludente CR7

Il poker dell’Inghilterra e il flop del Portogallo di Cristiano Ronaldo. Queste le due notizie arrivate dai Mondiali 2026 nella giornata di mercoledi 17 giugno. Il Gruppo L ci regala senza dubbio la partita più bella, fino a oggi, di questo primo turno della rassegna iridata. Al Dallas Stadium, gli inglesi vicecampioni d’Europa allenati dall’ottimo tecnico tedesco Thomas Tuchel, battono 4-2 la Croazia reduce da un secondo (Russia 2018) e un terzo posto (Qatar 2022) nelle ultime due edizioni del campionato del mondo di calcio. Mentre nel Girone H non parte col piede giusto l’avventura dei lusitani guidati dal 41enne CR7. A Houston, NRG Stadium, la modesta Repubblica Democratica del Congo inchioda sull’1-1 il Portogallo ricco di stelle. Per la serie, la gara d’esordio è sempre complicata per tutti: vedi Spagna, Brasile e Olanda.

Inghilterra-Croazia 4-2. La partita si sblocca al 12′ per colpa di un errore del 40enne Modric: il centrocampista del Milan causa il penalty che consente a bomber Kane di portare in vantaggio i suoi. Al primo tentativo, però, l’attaccante del Bayern Monaco si fa ipnotizzare da Livakovic; rigore ripetuto per un movimento anticipato del portiere. Al secondo tentativo “Hurricane” non sbaglia. Al 36′ il pari croato grazie a un gran tiro del “comasco” Baturina. Al 42′ Rice ispira il cecchino Kane che riporta avanti i britannici. In pieno recupero, Musa, servito dall’ex interista Perisic, firma il nuovo pareggio. In apertura di ripresa, la nazionale inglese colpisce con Bellingham e da quel momento rischia di dilagare; anche se la Croazia spaventa in qualche occasione Pickford. Il poker arriva all’85’ grazie a Rashford che mette il punto esclamativo sul match.

Portogallo-Repubblica Democratica del Congo 1-1. C’è “vecchietto” e “vecchietto”: il 41enne Cristiano Ronaldo non riesce a rispondere al quasi 39enne Leo Messi (tripletta all’Algeria con la sua Argentina), e anche il Portogallo stecca al debutto. E dire che i lusitani erano passati in vantaggio dopo soli sei minuti di gioco: cross di Cancelo e colpo di testa vincente di Joao Neves. Tira aria di goleada, ma, dopo il gol la squadra del ct Martinez si spegne lasciando il campo ai congolesi che pareggiano nel recupero del primo tempo: è Wissa, attaccante del Newcastle, a fissare il punteggio sull’1-1. Cristiano Ronaldo è un corpo estraneo, mentre il milanista Leao, entrato in campo al 71′, si conferma impalpabile e irritante: insomma, lo stesso deludente rendimento avuto per un’intera stagione con il Diavolo di Allegri. Il Congo, invece, festeggia un punto prezioso e prestigioso.

Ghana-Panama 1-0. Esordio vincente invece per il Ghana guidato dal Ct Queiroz: nella notte italiana le ‘Black Stars’ hanno battuto Panama per 1-0, grazie a un gol nel recupero del ventenne Yirenkyi, centrocampista del Nordsjaelland. Con questo successo, il Ghana raggiunge in testa l’Inghilterra a tre punti. Panama e Croazia ancora a zero.

Uzbekistan-Colombia 1-3. Comincia con una sconfitta il mondiale di Fabio Cannavaro Ct italiano della nazionale uzbeca. I debuttanti assoluti a un mondiale perdono 1-3 contro la Colombia. Nella seconda partita del gruppo K, quello di Congo e Portogallo, i ‘Cafeteros’ trovano il vantaggio a fine primo tempo con Munoz, poi nella ripresa l’Uzbekistan si illude pareggiando con Fayzullaev. Ma al 65’ arriva il raddoppio di Luis Diaz e nel recupero il definitivo 3-1 di Campaz. Colombia sola in testa al girone.