Mondiali, la Svizzera vede la qualificazione. Cechia e Sudafrica 1-1. Vincono Messico e Canada

E’ cominciata la seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali 2026. Ad aprire le danze è stata la sfida tra Repubblica Ceca e Sudafrica finita 1-1. Un pari che non serve a nessuna delle due squadre per il passaggio del turno, visto che hanno entrambe un punto dopo due partite disputate; nell’ultimo match dovranno vincere altrimenti non potranno sperare nemmeno nel ripescaggio come migliori terze. Mentre, nel Gruppo B, la Svizzera rifila un poker alla Bosnia e con quattro punti in tasca vede la qualificazione ai sedicesimi di finale. Botta e risposta al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta: la Repubblica Ceca passa in vantaggio dopo sei minuti grazie al sinistro di Sadilek su assist di Sojka. All’83’, però, Sulc colpisce il pallone con la mano in area provocando il calcio di rigore trasformato da Mokoena per il definitivo pareggio dei sudafricani.

Svizzera-Bosnia Erzegovina 4-1. Nel californiano SoFi Stadium di Inglewood (Los Angeles) sono i subentrati dalla panchina a lanciare gli svizzeri del ct Yakin. Al 71′, infatti, entrano Manzambi che fa doppietta tra il 74′ e il 90′, e Vargas a segno all’84’. In mezzo l’espulsione del difensore del Sassuolo Muharemovic. Completano il tabellino della gara la platonica rete di Mahmic al 93′ e il penalty trasformato da Xhaka al 97′. E’ stata una partita strana: grande equilibrio nei primi 70 minuti di gioco con i due portieri protagonisti. Poi, il triplo cambio svolta di Yakin che inserisce in un colpo solo Sow, Manzambi e Vargas. Proprio il 20enne centrocampista del Friburgo è decisivo: al 74′ segna con un gran destro al volo. Il successivo rosso a Muharemovic affonda i bosniaci consentendo alla Svizzera di calare il poker.

Canada – Qatar. Nel gruppo B il Canada ha sconfitto 6-0 il Qatar in una partita giocata a Vancouver. Le reti dei nordamericani sono state realizzate da Larin al ’16, da Jonathan David al ’28, al ’45+3 e al ’90+1, da Saliba al ’63 e da Shaffelburg al ’74. Grave infortunio per il centrocampista canadese del Sassuolo Ismael Kone, uscito dal campo in barella. Il Qatar ha terminato la partita in nove dopo due espulsioni.

Messico – Corea del Sud. Nel gruppo A il Messico sconfiggendo 1-0 la Corea del Sud ha conquistato il passaggio ai sedicesimi di finale dei Mondiali 2026. Giocata a Guadalajara, la gara è stata decisa da un gol di Luis Romo al ’49 che ha sfruttato un’indecisione del portiere coreano Kim Seung-Gyu.