Calcio: 53 positivi in serie A. In bilico Juventus- Napoli, ma la Supercoppa si gioca

Terminata la pausa natalizia riparte il calcio ma sotto l’ombra del Covid-19 che sta falcidiando diversi campionati e condizionando il mercato di gennaio. Prima di riprendere gli allenamenti calciatori e staff si sono sottoposti a tamponi di controllo, ma gli esiti non sono dei più incoraggianti: 53 i casi in Serie A con Mayoral e un nuovo positivo alla Fiorentina.

Situazione Fiorentina. A comunicarlo è stata la stessa società viola, anche se l’identità del contagiato non è stata rivelata. In ogni caso, niente bolla per la squadra, perché il calciatore positivo, non ha avuto alcun contatto con i compagni. Il contagio sarebbe infatti avvenuto durante le festività trascorse con alcuni familiari, risultati anche loro positivi. Da martedì scorso, da quando cioè sono ripresi gli allenamenti, si tratta del quinto caso di positività.

Gli ultimi casi. Nel Sassuolo è Federico Peluso uno dei due giocatori positivi al Covid. Lo ha rivelato la moglie su Instagram. L’AS Roma ha invece comunicato che due calciatori, entrambi vaccinati, sono risultati positivi al Covid-19. Uno dei due nuovi positivi è Borja Mayoral. I calciatori stanno bene e si trovano in isolamento domiciliare”, fa sapere il club giallorosso . Il Venezia FC ha fatto sapere che “in data 29 Dicembre, un nuovo tesserato del club è risultato positivo al Covid-19 ed è stato prontamente posto in quarantena e seguirà le procedure previste dal protocollo sanitario”.

Juventus – Napoli di nuovo a rischio. Il big match è nel mirino delle varie Ats. Saranno loro a decidere se la partita ‘s’ha da fare’, oppure se il rischio è troppo grande. Il match è in bilico perché i bianconeri sono a rischio focolaio dopo l’ultima positività anche di Giorgio Chiellini. Nell’ Under 23 sono invece 12 positivi. Anche in casa Napoli è piena emergenza con Malcuit e Petagna in quarantena e tre giocatori già positivi ovvero: Lozano, Elmas e Osimhen.

La Supercoppa si gioca regolarmente. Il Consiglio di Lega ha deciso: nessun rinvio per Inter-Juventus che si giocherà come previsto il 12 gennaio a San Siro. Alle ore alle 21 il Meazza, ospiterà la competizione per la dodicesima volta nella storia. Nerazzurri e bianconeri avevano chiesto di spostare il match a causa della situazione Covid in evoluzione ma i sei consiglieri hanno bocciato la proposta all’unanimità.