Calcio, Coppa Italia: l’Inter batte l’udinese e accede ai quarti. A gennaio sfida alla Lazio

Una Inter in versione turnover batte 2 a 0 l’Udinese a San Siro e accede ai quarti di finale di Coppa Italia, dove incontrerà la Lazio. Gara condotta quasi interamente dalla formazione nerazzurra che soffre i friulani in avvio, ma poi alla mezz’ora la sblocca con Arnautovic. Il raddoppio arriva già nel recupero del primo tempo, con un gol di Asllani direttamente da calcio d’angolo. Nella seconda frazione i nerazzurri gestiscono il doppio vantaggio, lasciando Martinez praticamente inoperoso, colpendo un palo con Taremi e portando a casa un successo ampiamente meritato.

La gara. E pensare che a passare in vantaggio poteva essere l’Udinese quando dopo poco più di un minuto va vicina allo 0-1 con un bel destro a giro di Ekkelenkamp, che però si spegne sul fondo di poco. Evidentemente però la fortuna non gira dalla parte dei friulani e l’Inter non sta a guardare: al 5’ Asllani inventa per Arnautovic, che rientra sul sinistro e calcia malissimo, il pallone finisce però sul braccio di Kabasele e l’arbitro Massimi indica il dischetto. Il Var però lo richiama al monitor e le speranze nerazzurre si spengono col rigore revocato. Alla mezz’ora però la squadra di Inzaghi passa in vantaggio, complice un errore di Ekkelenkamp che regala palla a Taremi, il quale attende il taglio di Arnautovic servendogli sul mancino la palla dell’1-0.

Il raddoppio arriva poco prima dell’intervallo con Asllani che segna direttamente da calcio d’angolo. Nella ripresa l’Inter gestisce il risultato, Inzaghi inserisce anche Dumfries, Calhanoglu e Lautaro. Quest’ultimo poco dopo la mezzora è bravo a mettere Taremi solo davanti al portiere con una bella verticalizzazione, ma l’iraniano allarga troppo il piattone e centra in pieno il palo. Dopo 90’ di inoperosità totale nel finale c’è gloria anche per Josep Martinez, che con una grande parata d’istinto nega a Touré il gol del 2-1.