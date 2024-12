Badante assassina, Zaia: “storia agghiacciante, parliamo di persone tradite e sfruttate”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il caso di cronaca della badante che si professava operatrice socio sanitaria ed è accusata di aver in qualche modo favorito la morte di una persona anziana e aggravato le condizioni di salute di altri pensionati fragili sta facendo il giro dei media nazionali.

Subito, giovedì sera, dopo la diffusione della notizia dell’arresto della 46enne vicentina, portato a termine dai Carabinieri, si è espresso anche il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, con parole durissime.

“È una vicenda agghiacciante – ha affermato Zaia – che scuote profondamente la nostra comunità. Un plauso ai carabinieri di Vicenza per un lavoro frutto di mesi di indagini approfondite e complesse. Sono vicino alle famiglie colpite da questa tragedia. Si tratta di accuse gravissime che richiedono massima chiarezza: la mia condanna per quanto emerso è ferma e totale. Ora confidiamo nella giustizia, affinché ogni responsabilità venga accertata e chi ha commesso questi reati risponda pienamente delle proprie azioni“.

Poi le parole spese per i familiari delle vittime delle azioni della donna senza scrupoli, che si sarebbe appropriata anche di oggetti di valore appartenente agli anziani che assisteva e ai quali, secondo le indagini, somministrava farmaci senza averne titolo. “Non ci sono parole per lenire il loro dolore, ma è nostro dovere garantire che episodi come questo non accadano più. La gravità di quanto accaduto non può lasciarci indifferenti. Parliamo di persone che si sono affidate con fiducia e che invece sono state tradite e sfruttate in modo terribile”.