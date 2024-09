Calcio, l’Inter si ferma a Monza: solo un pari per Inzaghi. Napoli forza quattro a Cagliari

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

La quarta giornata di serie A regala alcune sorprese che non ti aspetti, soprattutto pensando a Juventus e Inter che non riescono a vincere. Accade a Empoli e Monza, da dove bianconeri e nerazzurri tornano con un solo punto da aggiungere all’attuale classifica. Se la squadra di Thiago Motta non va oltre lo 0 a 0, quella di Simone Inzaghi rischia addirittura di perdere se non fosse per Dumfries che, a meno di 10 minuti dal termine della gara, pareggia i conti dopo il gol di Dany Mota. All’U-Power Stadium succede tutto nel finale e per i nerazzurri nemmeno l’ingresso in campo dell’armeria pesante – Taremi e Arnautovic su tutti – ribalta le sorti. Un pareggio, dunque, che arriva nella settimana del debutto nella nuova Champions League e del derby col Milan.

Terza vittoria consecutiva invece per il Napoli di Antonio Conte che nella quarta giornata di Serie A si è imposto 4-0 sul campo del Cagliari, in una partita interrotta sette minuti nel primo tempo per un lancio di oggetti e fumogeni tra tifoserie. Napoli in vantaggio al 18′ con una conclusione di Di Lorenzo deviata da Mina, ma poi costretto a soffrire per la reazione dei sardi che ha portato a tre miracoli di Meret e a una traversa di Marin. A metà ripresa però gli azzurri chiudono il match sull’asse Kvaratskhelia-Lukaku, bravi a calare il tris scambiandosi gli assist. Nel finale poker di Buongiorno.

Nelle altre gare della domenica l’Atalanta ritrova Lookman e la vittoria, battendo la Fiorentina 3 a 2 in un Gewiss Stadium finalmente ristrutturato. Finisce 0 a 0 invece il match dell’Olimpico tra Torino e Lecce. Il turno si chiude oggi, lunedì 16 settembre con Parma-Udinese (18.30) e Lazio-Verona (20.45).