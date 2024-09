Auto ad alta velocità si schianta su un palo della luce. Conducente illeso

Un botto proveniente dalla strada e l’immediato allarme lanciato alle forze dell’ordine poco prima delle 4 della notte scorsa a Montecchio Maggiore. A far partire le chiamate sono stati più residenti della zona che sorge intorno all’area commerciale del punto vendita Sorella Romanda ad Alte Ceccato in viale Trieste, con i Carabinieri della tenenza locale e i vigili del fuoco del distaccamento di Arzignano ad entrare in azione.

Una volta sul posto si è verificato subito che l’automobilista non necessitasse di ricovero urgente in ospedale, dopo che a bordo della sua automobile si era schiantato pochi minuti prima (alle 3.45) contro uno un palo dell’illuminazione pubblica, dopo aver “saltato” un cordolo. Un colpo di sonno e/o l’alta velocità alla base dell’incidente autonomo.

Il guidatore era uscito da solo dall’abitacolo, stordito per il gran botto ma rimasto del tutto illeso, nemmeno un graffio per lui, grazie anche alle cinture di sicurezza allacciate stanotte.

I vigili del fuoco accorsi dalla sede fissa per l’area dell’Ovest Vicentino hanno messo in sicurezza l’automobile incidentata e verificato che non vi fossero pericoli riguardo il sistema di pubblica illuminazione. Ai Carabinieri è spettato infine il compito dei rilievi, sentendo in “presa diretta” il malcapitato protagonista dell’inconveniente notturno.