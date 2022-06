Calcio, Nations League: la Francia non vince più. La Danimarca passa in Austria. Stasera Italia – Ungheria

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

La Francia non riesce a superare la Croazia ed è costretta ad accontentarsi dell’1-1 nella seconda giornata di Nations League. Nel gruppo 1 della League A, gli uomini di Deschamps sbloccano al 52’ con la firma dello juventino Rabiot. Il nuovo entrato Kramaric però si procura e segna il rigore dell’1-1 all’83’, spiazzando Maignan.

Nell’altra partita del girone, iniziata con un’ora e mezza di ritardo a causa di un black-out che ha colpito Vienna, la Danimarca si è imposta per 2-1 sull’Austria conquistando così la testa del girone. Dopo il successo in Francia, gli uomini di Hjulmand si ripetono al Prates. Ospiti avanti al 28′ con Hojbjerg, che apre sulla destra per Christensen e poi si fa trovare in mezzo all’area per la deviazione vincente. Nella ripresa l’Austria trova il pari con Schlager al 22′ ma a sei minuti dal 90′ l’ex Udinese Larsen firma il definitivo 2-1. La classifica ora recita: Danimarca 6 punti; Austria 3; Francia, Croazia 1.

In League B, L’Albania esce con un buon 1-1 dalla trasferta in Islanda, mentre il Kazakistan vola a sorpresa in testa al gruppo C3 grazie al successo sulla Slovacchia. In allarme proprio la nazionale guidata da Pavel Hapal che potrebbe dover fare a meno di Skriniar per i prossimi incontri. Il difensore dell’Inter si è fatto male ai flessori della coscia sinistra poco prima della fine del primo tempo in seguito a una scivolata effettuata nel tentativo di fermare un avversario. Subito soccorso, il giocatore nerazzurro è prima uscito dal campo per poi rientrare e provare a continuare, sino a doversi arrendere una decina di minuti dopo, al 43′, quando è stato costretto a lasciare il campo al compagno Valjent. La Nazionale Slovacchia e l’Inter aspettano notizie dagli esami ai quali Skriniar si sottoporrà nelle prossime ore.

Stasera tocca all’Italia. Dopo il tracollo con l’Argentina e il riscatto contro la Germania, gli azzurri scendono in campo nella seconda giornata del gruppo 3 della Lega di Nations League. A Cesena la Nazionale di Mancini ospiterà l’Ungheria. Mancini pronto a stravolgere ancora gli azzurri con altri 10 cambi, con gli esordi – tra gli altri – di Gatti e Zerbin direttamente dal Frosinone, in Serie B.