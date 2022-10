Calcio, notte di Champions per Napoli e Inter. Le italiane sfidano Ajax e Barcellona

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

È già una nuova notte di Champions League per Napoli e Inter, impegnate questa sera contro Ajax e Barcellona. Se da una parte c’è un Napoli in grande forma; dall’altra c’è un’Inter in grosse difficoltà. Inutile dire che ai nerazzurri servirà la vittoria a San Siro contro i blaugrana. Ma non sarà facile. Perché l’avversario è uno di quelli forti e il momento nerazzurro è tutt’altro che positivo.

Da qualsiasi prospettiva la si guardi, il cammino in Champions di Simone Inzaghi passerà proprio da qui: dalla grande notte di San Siro. Nelle ultime ore si era parlato di un possibile addio. Ma l’esonero del tecnico ex Lazio per ora è scongiurato. Anche se un altro passo falso potrebbe far cambiare idea alla società nerazzurra. D’altronde le cose in campionato non stanno andando come sperato. E in Champions ci si trova di fronte a un bivio decisivo, in un girone che comunque si sapeva che sarebbe stato complicatissimo. Lato formazione, Inzaghi sembra essere orientato a schierare i suoi uomini migliori: in porta spazio a Onana; mentre Skriniar, De Vrij e Bastoni agiranno in difesa. I due quinti del centrocampo nerazzurro saranno Dumfries e Dimarco. In attacco spazio a Lautaro, poi Correa o Dzeko.

Vanno molto meglio le cose in casa Napoli, coi partenopei che guidano la classifica di serie A insieme all’Atalanta. Mentre in Champions hanno già ottenuto due vittorie in altrettanti scontri. L’aria che si respira nello spogliatoio di Luciano Spalletti è dunque positiva. Ma stasera ad Amsterdam sarà fondamentale non abbassare la guardia, perché i lancieri restano una squadra temibile. E perché perdere metterebbe tutto in discussione. Una vittoria azzurra invece significherebbe ipotecare il passaggio agli ottavi di finale di Champions League. Un obiettivo ambizioso. Ma a portata di un Napoli in grande forma.