Lavori in fase di ultimazione per la rotatoria di Ca’ Beregane, pienamente fruibile da sabato

Dopo quasi cinque mesi di lavori sta per essere ultimata la rotatoria di Ca’ Beregane. Un investimento di circa 450mila euro, finanziato per metà dalla Provincia di Vicenza e l’altra metà dal comune di Thiene, per realizzare una soluzione al traffico intenso che creava parecchi disagi a tutti i mezzi provenienti da Molina di Malo, percorrendo via Lampertico. Dallo scorso 23 maggio, giorno di inizio lavori, il tratto ha comportato alcuni comprensibili disagi ma da sabato prossimo 8 ottobre sarà definitivamente fruibile.

Gli ultimi residui interventi lungo la S.P. 349, pertanto, prevedono nei prossimi giorni alcune modifiche alla viabilità. Nella notte tra il 5 e 6 ottobre verrà eseguita l’asfaltatura della corona circolare della rotatoria, dalle ore 18.30 di mercoledì alle ore 2.00 di giovedì. Nei giorni successivi di giovedì 6 ottobre e venerdì 7 ottobre verranno asfaltati i tratti a nord e a sud della zona d’intervento e regolato il transito con senso unico alternato gestito da movieri. L’ultimazione dei lavori comporterà la temporanea chiusura di via Lampertico in entrata e in uscita solo per il tempo strettamente necessario per consentire il corretto svolgimento dei lavori in sicurezza.

Da sabato 8 ottobre la rotatoria risulterà normalmente percorribile e, dopo aver atteso un congruo periodo di ossidazione del manto in asfalto, verrà realizzata la segnaletica orizzontale che ne decreterà ufficialmente “l’entrata in servizio” definitiva.

“I lavori di asfaltatura – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Nazzareno Zavagnin – verranno realizzati nelle ore notturne tra il 5 e il 6 ottobre per ridurre al minimo l’impatto sulla viabilità lungo un’arteria di grande traffico. I benefici che deriveranno al traffico una volta conclusi gli interventi per la realizzazione della rotatoria faranno ben presto dimenticare gli inevitabili disagi di queste settimane“.