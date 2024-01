Calcio, Roma: De Rossi nuovo allenatore. L’ex centrocampista ha firmato fino a giugno

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Daniele De Rossi è il nuovo allenatore della Roma. L’annuncio, atteso già a pochi minuti dall’esonero di José Mourinho avvenuto questa mattina (16 gennaio), è arrivato con un comunicato del club giallorosso pubblicato sul sito ufficiale. De Rossi ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024.

La Roma dunque volta pagina e accoglie uno dei suoi gladiatori. Salutato Mourinho – per il quale c’è stato un commosso tributo dei tifosi presenti a Trigoria – ora si pensa a una nuova era che comincia nel segno dell’ex centrocampista giallorosso. Quanto durerà è difficile da dire. De Rossi però ha firmato soltanto per 6 mesi e avrà il compito di risollevare una situazione che si stava complicando per la Roma. Quale sarà il futuro prossimo lo si vedrà in seguito. Intanto c’è Daniele, “còre de Roma“, un allenatore che certamente saprà ricompattare l’ambiente giallorosso. “L’emozione di poter sedere sulla nostra panchina è indescrivibile, tutti sanno cosa sia la Roma per me, ma il lavoro che attende tutti noi ha già preso il sopravvento. Non abbiamo tempo, né scelta: essere competitivi, lottare per i nostri obiettivi e provare a raggiungerli sono le uniche priorità che il mio staff ed io ci siamo dati” sono intanto le prime parole del nuovo allenatore della Roma.

L’esperienza dell’ex capitano come tecnico è piuttosto limitata: tra il 2021 e il 2022 è stato due volte nello staff tecnico di Mancini in Nazionale, partecipando anche alla vittoriosa spedizione di Euro 2020, ma la sua prima e unica panchina è stata quella della Spal. Subentrato a Venturato nell’ottobre 2022, De Rossi ha collezionato appena 3 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte in 16 giornate, per poi essere sostituito da Massimo Oddo a febbraio 2023. Se De Rossi resterà alla Roma anche dopo giugno è tutto da vedere e molto potrebbe dipendere dai risultati della squadra. Fatto sta che il sogno della proprietà giallorossa resta Antonio Conte. E lo stesso ex tecnico di Inter e Juventus – non molto tempo fa – aveva ammesso che un giorno allenerà nella Capitale.