Trasporto eccezionale perde il carico a Malo: in strada un macchinario. Disagi al traffico

Un autoarticolato adattato al trasporto di carichi eccezionali ha causato un incidente e disagi al traffico a metà mattinata nella zona industriale di Malo, per la caduta di un grosso e pesante macchinario in metallo, di varie tonnellate. La segnalazione è giunta poco prima delle 11.

La via di comunicazione interessata è la strada provinciale 46 “del Pasubio” – sull’omonima via Pasubio verso via Pisa – secondo le prime indicazioni chiusa al transito per tutti i veicoli, con ripercussioni per la circolazione tra Malo e Schio.

Il carico si sarebbe rovesciato in strada all’altezza della rotatoria, questo almeno secondo più testimonianze di automobilisti di passaggio, in attesa di conferme ufficiali da parte delle forze dell’ordine chiamate sul luogo dell’incidente. Siamo di fronte allo stabilimento della cooperativa agricola “Quaja Veneta” e alla stazione di servizio Eni, sull’altro lato. Grazie all’intervento sul posto di una gru mobile si conta di risolvere il problema nel minor tempo possibile e ripristinare la normale viabilità.

Il macchinario non avrebbe colpito altre vetture nella fase di rovesciamento e quindi non ci sarebbero evidenze di persone ferite. In pochi minuti si è creata una lunga coda di veicoli, con disagi inevitabili sul traffico tra Schio e Malo ie n direzione di Vicenza. Agli automobilisti sono consigliate vie alternative rispetto al strada provinciale del Pasubio fino al completo recupero del mezzo e del carico.

La notizia è in aggiornamento