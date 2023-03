Calcio, sarà Milan-Napoli in Champions. L’Inter col Benfica; Juve-Sporting e Roma-Feyernoord in Europa League

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Road to Istanbul. Ma intanto un club italiano sarà sicuramente in semifinale di Champions League. Questo quanto deciso dai sorteggi effettuati nella tarda mattinata di oggi (17 marzo) a Nyon. Saranno Milan e Napoli a sfidarsi, dunque, ai quarti di finale; con la partita di andata in programma l’11 o il 12 aprile e il ritorno una settimana dopo. L’altra italiana in corsa – l’Inter – sfiderà il Benfica.

Sorteggio fortunato. Perché, guardando le avversarie, poteva andare molto peggio. Il Real Madrid di Carlo Ancelotti non farà ritorno a Napoli come sperato da qualche nostalgico. Ma sfiderà il Chelsea, altro pezzo del suo passato. Il Manchester City di Guardiola e del rullo compressore Haaland, invece, se la vedrà col Bayern Monaco. Due potenziali vincitrici della competizione che si sfideranno molto prima dell’appuntamento di Istanbul. Una buona notizia per i club italiani che ambiscono al massimo risultato. E poi? Poi bisognerà attendere e vedere come se la caverà l’Inter contro il Benfica. Perché se la squadra di Simone Inzaghi dovesse battere i portoghesi, allora sì che si vivrà un sogno: quello di ri-vedere – finalmente – un’italiana in finale di Champions League.

L’Europa tricolore. Non solo Champions, perché a Nyon sono stati sorteggiati anche i quarti di Europa League. In corsa Juventus e Roma, coi bianconeri che sfideranno i portoghesi dello Sporting Lisbona e i giallorossi attesi allo scontro con gli olandesi del Feyenoord. Tutto facile? Non proprio. Perchè entrambe le avversarie non lasceranno nulla al caso. A differenza della Champions, però, non è certo che avremo un’italiana in semifinale. La Juventus, in caso di passaggio del turno, sfiderà il Manchester United o il Siviglia; la Roma avrà davanti il Bayer Leverkusen o l’Union Saint-Gilloise.



Viola superstite in Conference. E poi c’è la Conference League, il trofeo che lo scorso anno ha visto trionfare la Roma. Con l’eliminazione della Lazio, l’unica superstite in corsa è la Fiorentina. Urna fortunata per i viola che se la vedranno con i polacchi del Lech Poznan. L’eventuale semifinale sarà invece contro Basilea o Nizza.