Calcio, Serie A: Milan corsaro a Brescia vince 1-0

Archiviate da poco le prime due partite valide per i quarti di finale di Coppa Italia, è già campionato con l’anticipo del venerdi sera che apre lo spezzatino valido per la 21° giornata. A Brescia arriva la terza vittoria del Milan di Stefano Pioli, la quarta considerando anche il successo contro la Spal negli ottavi della coppa nazionale.

Però, come domenica scorsa contro l’Udinese al Meazza, i rossoneri vincono ma non convincono. Sullo 0-0, infatti, solo le grandi parate di Donnarumma tengono a galla il Diavolo; poi, proprio come a San Siro contro i friulani, entra Rebic e risolve il match del Rigamonti. Le Rondinelle di Corini, senza Balotelli squalificato, giocano decisamente meglio del Milan, macchinoso e poco brillante. Al 71′ però l’attaccante croato sigla il gol partita. Nel finale traversa di Theo Hernandez.

Dunque, la risalita dei rossoneri prosegue: in attesa delle altre gare sono al sesto posto in classifica. Mentre, il Brescia rimane penultimo e allunga a sei partite la striscia negativa (4 sconfitte e due pareggi). Ancora una partita sottotono per Zlatan Ibrahimovic, ma il fattore Ibra continua a far bene alla squadra meneghina.