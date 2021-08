Calcio, sorteggio Champions : Real per l’Inter, Chelsea per la Juve, United per la Dea. Milan, gruppo di ferro

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Milan a parte, non è andata male alle squadre italiane presenti nell’urna di Istanbul per il sorteggio dei gironi di Champions League. In sintesi: gruppo fotocopia di quello dell’anno scorso per l’Inter, Juventus contro i campioni d’Europa del Chelsea, per l’Atalanta c’è il Manchester United e per i rossoneri un raggruppamento di ferro con Atletico Madrid, Liverpool e Porto; d’altronde Pioli e i suoi se lo aspettavano visto che erano inseriti in quarta fascia per la lunga assenza dall’Europa che conta.

In generale poteva andare meglio ma poteva anche andare peggio per tutte e quattro. Il sorteggio è andato in scena dopo il completamento dei play-off che hanno sancito le ultime partecipanti alla Coppa dei Campioni 2021-2022.

Il sorteggio. A estrarre le famose palline dall’urna sono stati due ex calciatori del Chelsea: Branislav Ivanovic e Michael Essien. Nel Gruppo A derby tra emiri visto che Paris Saint Germain e Manchester City si giocheranno il primo posto; vita dura per Lipsia e Bruges. Il Girone B è quello di ferro che riguarda il Milan. Raggruppamento C molto equilibrato con Sporting Lisbona, Borussia Dortmund, Ajax, e Besiktas. Nel girone D si rinnova la sfida tra Inter e Real Madrid; con loro anche lo Shaktar Donetsk di De Zerbi e la sorpresa moldava dello Sheriff Tiraspol.

Gli altri gironi. Bayern Monaco, Barcellona, Benfica e Dinamo Kiev, formano il Gruppo E. Mentre nel girone F i detentori dell’Europa League del Villarreal, sfideranno Manchester United, Atalanta e Young Boys. Non proprio una passeggiata per i nerazzurri di Gasperini. Particolarmente equilibrato il girone G con Lilla, Siviglia, Salisburgo e Wolfsburg. Infine, il Gruppo H, quello di Chelsea, Juventus, Zenit San Pietroburgo e Malmoe. Per i bianconeri non dovrebbe essere un problema qualificarsi per gli ottavi di finale. Di fatto, Madama si giocherà il primo posto con i Blues.

Il 14 e il 15 settembre la prima giornata della fase a gironi di Champions League.