Calcio, Venezia battuto dal Genoa. Esonerato Pecchia a Parma: arriva Chivu

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

La 25esima giornata di serie A si chiude con la vittoria del Genoa che al Ferraris batte 2 a 0 il Venezia. Veneti poco cinici sotto porta, impegnano Leali in diverse occasioni ma non riescono mai a concretizzare. Ne approfitta la squadra di Vieria che prima segna con Pinamonti, poi raddoppia col neo entrato Cornet. Sconfitta pesante i lagunari di Di Francesco che resta sempre più in zona retrocessione.

La gara. Reduce dal pareggio di Torino, il Genoa accoglie a Marassi il Venezia, sconfitto invece dalla Roma nella scorsa giornata. Vieira si affida in attacco al solito Pinamonti, supportato da Messias e Vitinha, mentre in panchina si rivede Malinovskyi, 149 giorni dopo il bruttissimo infortunio rimediato alla gamba destra proprio contro i veneti nella gara d’andata. Di Francesco scommette invece sul tridente composto da Ellertsson, Fila e Oristanio. Il match vive un grande agonismo fin dalle battute iniziali, ma fatica a decollare: i tanti falli finiscono con lo spezzettare ripetutamente il gioco, concedendo poco spazio allo sviluppo delle azioni. Per vedere l’unica vera occasione del primo tempo si deve infatti attendere il 42’: Nicolussi Caviglia esplode un gran destro dalla distanza, ma Leali è attento e para in angolo.

Le reti rossoblu. Per vedere dei gol bisogna aspettare la ripresa. Dopo un’occasione fallita da Ekuban, l’ex Trabzonspor si rifà due minuti dopo, quando offre a Pinamonti l’assist per l’1-0: meraviglioso è il gol dell’attaccante del Genoa, autore di un destro imparabile sul palo lontano. Vieira esulta e all’86’ si gode anche il 2-0 dei suoi: a chiudere la partita ci pensa Cornet, su assist ancora di Ekuban. Il Grifone ritrova così il successo e sale a 30 punti, portandosi all’undicesimo posto in classifica. In penultima posizione resta invece il Venezia, capace di conquistare solo 16 punti fin qui.

Intanto in serie A è saltata la panchina del Parma. Esonerato Fabio Pecchia, al suo posto è arrivato Christian Chivu. L’ex nazionale rumeno è pronto alla sua prima avventura alla guida di una squadra professionistica. Già allenatore della Primavera dell’Inter, Chivu ha raggiunto l’intesa con il club gialloblù nella serata di lunedì: dopo essere arrivato in città, ha firmato un contratto fino a giugno 2026.