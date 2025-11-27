Champions: beffa Inter a Madrid, Dea corsara a Francoforte

Mercoledi di Champions League agrodolce per le due squadre italiane impegnate nella fase campionato della massima competizione continentale per club: l’Inter cade 2-1 a Madrid contro l’Atletico di Simeone, l’Atalanta passa in scioltezza in casa dell’Eintracht Francoforte, 3-0 per i bergamaschi. Dunque, buona la prima in Europa per Raffaele Palladino che da poco ha sostituito Juric sulla panchina dei nerazzurri orobici.

La situazione in questa League Phase. La Dea consolida la propria posizione di classifica salendo a 10 punti, ovvero a ridosso delle prime 8 che vanno direttamente agli ottavi di finale. In compagnia dell’Atalanta ci sono: Borussia Dortmund, Chelsea, Sporting Lisbona e Manchester City. L’Inter, invece, scende al secondo posto con 12 punti come Paris Saint Germain, Bayern Monaco e Real Madrid. Al comando adesso c’è l’Arsenal con 15 punti.

Atletico Madrid-Inter 2-1. Dopo le 4 sconfitte in Serie A, prima battuta d’arresto europea per gli uomini di Chivu. Meneghini condannati da un colpo di testa di Gimenez al 93′. Buon avvio degli ospiti con la doppia occasione per Dimarco. Però, sono i Colchoneros a passare in vantaggio dopo 9 minuti con Julian Alvarez. Inizialmente l’arbitro non convalida per un presunto fallo di mano di Baena; il Var lo corregge. Al 54′ Zielinski pareggia dopo uno scambio con Bonny. Poi la beffa finale per l’Inter.

Eintracht Francoforte-Atalanta 0-3. Al Waldstadion nel primo tempo ritmi alti, tanta pressione da entrambe le parti e due pali clamorosi colpiti dai nerazzurri Lookman e Scamacca. Nel secondo tempo la compagine di Palladino aumenta i giri del motore e in sostanza dopo un’ora di gioco archivia la pratica in cinque minuti grazie ai gol di Lookman (60′), Ederson (62′) e De Ketelaere (65′).