Champions: la Juventus cade in casa Real, solo un pari per l’Atalanta

Per il resto: il Napoli si sta ancora leccando le ferite dopo i 6 gol subiti ad Eindhoven contro il PSV, Juventus battuta a Madrid dal Real, mentre l’Atalanta stecca in casa e non va oltre lo 0-0 contro il modesto Slavia Praga. Dopo questo terzo turno di Coppa Campioni, nel “classificone” solo 5 compagini sono ancora a punteggio pieno.Inter in vetta con 9 punti insieme a Paris Saint Germain, Arsenal, Real Madrid e Bayern Monaco, Atalanta 17esima a quota 4, Napoli 23esimo con 3 punti, Juventus 25esima con due soli punti. A oggi quindi: nerazzurri di Chivu direttamente agli ottavi di finale, Dea e partenopei agli spareggi, bianconeri eliminati. Ma, la strada è ancora molto lunga, c’è tempo per recupeare.

Real Madrid-Juventus 1-0. Bella partita allo stadio Santiago Bernabeu con Madama che limita i danni solo grazie alle grandi parate di Di Gregorio e a un salvataggio di Gatti sulla linea di porta. La Juve invece si rammarica soprattutto per l’occasione fallita in contropiede da Vlahovic prima del gol madridista e per quella sprecata da Openda nel finale. Decide il match una rete di Bellingham: tap-in vincente del britannico dopo un palo colpito da Vinicius.

Atalanta-Slavia Praga 0-0. La squadra di Juric resta malata di pareggite: dopo i 5 pari collezionati in campionato, ecco il primo pareggio in Champions contro i non irresistibili cechi. Alla New Balance Arena di Bergamo, i nerazzurri sprecano tanto; anche gli ospiti, però, gettano alle ortiche alcune ghiotte occasioni. Il portiere dello Slavia Markovic è straordinario più volte, soprattutto su De Ketelaere. Bravissimo anche Carnesecchi su Moses. Nella ripresa, sono Sulemana e Scamacca a steccare da due passi.