In mille per l’ultimo saluto a Riccardo Gemo, morto nello schianto di Asiago

Un migliaio di persone hanno partecipato oggi nella chiesa parrocchiale di Olmo di Creazzo al funerale di Riccardo Gemo, il ventenne morto con due amici nello schianto di domenica mattina ad Asiago.

Toccanti le parole di ricordo della sorella Marta: “Siamo stati tre fratelli legati da un filo invisibile. Ora il destino ha spezzato quel filo, ma sento che Riccardo è diventato il mio Angelo”. Alla cerimonia presenti tantissimi amici del giovane maestro di sci, a partire dai compagni dello Sky College di Falcade. E poi i suoi compagni delle scuole superiori. Presente, oltre alla sindaca di Creazzo Carmela Maresca, il primo cittadino di Asiago Roberto Rigoni Stern e il vicesindaco di Lusiana Conco Luca Girardi.

