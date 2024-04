Champions League, Borussia-Psg è la prima semifinale: crollano Atletico e Barça

Sarà Borussia Dortmund-Psg la prima semifinale di Champions League. I tedeschi, sconfitti 2-1 all’andata a Madrid, ribaltano l’Atletico superandolo per 4-2 al Westfalenstadion. I francesi, che dovevano recuperare il 3-2 incassato in casa, si impongono invece Barcellona 4-1 in rimonta, favoriti dall’espulsione di Araujo che ha lasciato i blaugrana in 10 dopo appena 29’. L’andata della semifinale è in programma il 30 aprile a Dortmund, mentre il ritorno si disputerà il 7 maggio a Parigi.

Borussia Dortmund-Atletico Madrid. Quella compiuta dagli uomini di Edin Terzić è un'impresa. Con la vittoria di ieri, il Borussia torna in semifinale di Champions League undici anni dopo l'ultima volta. Nel 2013 ci arrivò segnando due gol nei minuti di recupero con il Malaga. Questa volta ce la fa realizzando di nuovo due reti in tre minuti (fra il 71' e il 74'), contro un'altra spagnola. L'Atletico Madrid viene battuto 4-2 e, dopo il 2-1 dell'andata, viene eliminato. Decisivi, fra i tedeschi, i gol di Brandt (34'), Maatsen (39'), Fullkrug (71') e Sabitzer (74'). Inutili così le reti degli spagnoli che con l'autogol di Hummels (49') e l'acuto di Correa (64') avevano rimontato dal 2-0 al 2-2. All'Atletico rimane la “consolazione” Mondiale per Club, con la qualificazione aritmetica arrivata grazie al contemporaneo ko del Barcellona.

Barcellona-Psg. Gli uomini di Luis Enrique espugnano lo stadio Olimpico Lluis Companys di Montjuic battendo 4-1 il Barça. Partiti da sfavoriti nei pronostici data la debacle all'andata in casa per 3-2, mettono in atto la doppia remuntada. Come all'andata è Raphinha a sbloccare il match, con un gol di ginocchio al 12' su incursione perfetta di Yamal, poi il rosso ad Araujo (29') lascia i blaugrana in 10 complicando la vita al Barcellona. Il Psg ne approfitta subito trovando il pareggio con Dembélé (40'), poi nella ripresa prende il largo grazie ai gol di Vitinha (54') e Mbappé che prima su rigore al 61' e poi in contropiede all'89' chiude definitivamente il discorso qualificazione. Per i blaugrana i quarti Champions restano un tabù: il Barcellona non riesce ad accedere in semifinale da cinque anni.

Stasera alle 21.00, all’Etihad Stadium, il Manchester City ospita il Real Madrid: si parte dal 3-3 ed in palio c'è un posto in semifinale, obiettivo che nessuna delle due squadre vuole fallire. Alla stessa ora il Bayern Monaco all’Allianz Arena ospiterà gli inglesi dell’Arsenal: i tedeschi, dopo aver visto il Bayer Leverkusen vincere la Bundesliga, non hanno altri obiettivi stagionali se non rendere fruttifero il 2-2 guadagnato all'andata sul campo degli inglesi.