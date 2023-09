Champions League, girone di ferro per il Milan. Il Napoli sfiderà il Real Madrid

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

A Montecarlo sono stati sorteggiati i gironi per la Champions League 2023/2024.

Urna insidiosa per il Napoli che si ritroverà nello stesso gruppo di Real Madrid, Sporting Braga e Union Berlino. Girone molto impegnativo anche per il Milan che si troverà di fronte tanti ex con Psg, Borussia Dortmund e Newcastle. Sorteggi più benevoli per Inter e Lazio: i nerazzurri se la giocheranno con Benfica, Salisburgo e Real Sociedad, mentre i biancocelesti avranno di fronte Feyenoord, Atletico Madrid e Celtic Glasgow.

Le fasce. I partenopei, in base al coefficiente Uefa, erano posizionati in prima fascia, i nerazzurri in seconda, le altre due in terza.

Si parte il 19 settembre. I sorteggi dei gironi di Champions League definiscono i gruppi della prima fase della competizione al via il 19 settembre, quando si comincerà a giocare andando avanti fino a Wembley, il mitico stadio londinese che ospiterà la finale l’1 giugno del prossimo anno.

– GRUPPO A

Bayern Monaco, Manchester United, Copenaghen, Galatasaray

– GRUPPO B

Siviglia, Arsenal, PSV Eindhoven, Lens

– GRUPPO C

NAPOLI, Real Madrid, Sporting Braga, Union Berlino

– GRUPPO D

Benfica, INTER, Salisburgo, Real Sociedad

– GRUPPO E

Feyenoord, Atletico Madrid, LAZIO, Celtic Glasgow

– GRUPPO F

Psg, Borussia Dortmund, MILAN, Newcastle

– GRUPPO G

Manchester City, Lipsia, Stella Rossa, Young Boys

– GRUPPO H

Barcellona, Porto, Shakhtar Donetsk, Anversa

