Champions League, impresa della Lazio all’Olimpico: battuto 1 a 0 il Bayern Monaco

. Decisivo il rigore trasformato da Immobile dopo il fallo in area di Upamecano. In vista del ritorno del 5 marzo i biancocelesti partiranno col vantaggio della vittoria all’andata. Ma in Baviera non sarà semplice.

La gara. Sarri deve fare a meno di Zaccagni e Rovella assenti annunciati. Ma nel corso del riscaldamento va ko anche Vecino. Quindi il tecnico toscano si affida agli esterni e la mediana con Marusic, Hysaj e Cataldi e in attacco il tridente composto da Isaksen-Immobile-Felipe Anderson. Ferito dalla pesante sconfitta in Bundes col Bayer Leverkusen e alle prese con alcune assenze importanti, Tuchel invece recupera Upamecano in difesa accanto all’ex Napoli Kim, piazza Kimmich e Goretzka in regia e davanti sfodera tutto il suo arsenale con Sané, Müller e Musiala a supporto di Kane. La Lazio gioca bene e costringe i tedeschi a una partita attenta. Ma nel primo tempo non accade molto.

Il rigore di Immobile. È nella ripresa che si decide la partita, quando Ciro Immobile si presenta sul dischetto e realizza il rigore nato dal fallo di Upamecano. Poi scatta la girandola di cambi: da una parte De Ligt, Tel e Choupo-Moting entrano per Goretzka, Sané e Müller. Dall’altra Pedro, Castellanos, Kamada e Patric prendono il posto di Isaksen, Immobile, Luis Alberto e Patric. Ma il risultato non cambia e la Lazio vince una partita che, alla vigilia, sembrava impossibile. E adesso anche la qualificazione ai quarti sembra meno impossibile del previsto. Ma nell’inferno di Monaco la squadra di Sarri dovrà essere perfetta.