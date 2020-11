Champions League: Juve e Lazio impegnate con Ferencvàros e Zenit

Archiviato il successo in campionato contro il Cagliari, la Juve di Andrea Pirlo ospita alle 21 all’Allianz Stadium, il Ferencvàros nel quarto turno della fase a gironi di Champions League. I bianconeri occupano il secondo posto del Gruppo G, con 6 punti, alle spalle del Barcellona a punteggio pieno. Dopo il successo all’esordio in Ucraina contro la Dynamo Kiev, 2-0 firmato da una doppietta di Morata, la Juve ha ceduto in casa contro Messi e compagni (2-0) prima di rifilare un netto 4-1 nel match d’andata contro il Ferencvàros, che stasera sarà chiamato a cercare l’impresa a Torino.

Oltre alle già note assenze di Bonucci, Chiellini e Demiral, per la sfida di Champions League contro il Ferencvaros, la Juventus perde anche Gigi Buffon. Il portiere bianconero è stato escluso dalla lista dei convocati a causa di un affaticamento a un polpaccio. Al suo posto ci sarà Israel, ventenne portiere uruguaiano che milita in Serie C con l’Under 23 di Lamberto Zauli. La buona notizia per Andrea Pirlo è il ritorno di Aaron Ramsey.

Probabili formazioni:

JUVE (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Danilo, De Ligt, Alex Sandro; McKennie, Arthur, Bentancur, Bernardeschi; Dybala, Ronaldo.

A DISP.: Buffon, Pinsoglio, Dragusin, Frabotta, Ramsey, Rabiot, Chiesa, Kulusevski, Morata. ALL.: Pirlo.

FERENCVAROS (4-3-3): Dibusz; Lovrencsics, Blazic, Kovacevic, Heister; Somalia, Kharatin, Siger; Nguen, Isael, Uzuni. A DISP.: Bogdan, Szecsi, Frimpong, Botka, Civic, Mak, Zubkov, Boli. ALL.: Rebrov.

Stesso orario ma in chiaro Lazio-Zenit San Pietroburgo. I biancocelesti di Simone Inzaghi, sono secondi nel girone con cinque punti, e i russi ultimi del gruppo con un punto. In caso di vittoria, i ragazzi di Inzaghi, metterebbero una seria ipoteca sul passaggio del turno.

I tre punti sono dunque fondamentali, come ha confermato Mr. Inzaghi che, dopo il match dispendioso dell’Ezio Scida, visto il campo pesante causa diluvio, conta di far recuperare le forze a qualcuno dei suoi. Patric dovrebbe essere confermato dal primo minuto e far rinviare il ritorno di Luiz Felipe, mentre a centrocampo ballottaggio aperto tra Parolo e Akpa Akpro. Sugli esterni Marusic a sinistra per Fares e Lazzari a destra.

Probabili formazioni:

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Lazzari, Parolo, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. A DISP.: Strakosha, Furlanetto, Luiz Felipe, Radu, Armini, Franco, Fares, Djavan Anderson, Czyz, Akpa Akpro, Cataldi, Pereira, Caicedo, Muriqi. All.: Inzaghi.

ZENIT (3-4-3): Kerzhakov; Lovren, Rakitsky, Santos; Kuzyaev, Barrios, Erokhin, Zhirkov; Malcom, Dzyuba, Mostovoy. A DISP. Lunev, Vasyutin, Driussi, Azmoun, Shamokin, Prokhin, Sutormin. All.: Semak.

Le altre partite. Domani invece sarà la volta dell’Inter contro il Real Madrid, mentre l’Atalanta è impegnata nell’altrettanto difficile sfida contro il Liverpool