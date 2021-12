Champions: Milan fuori da tutto, Inter avanti come seconda

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Nel giorno della Prima della Scala e della festa di Sant’Ambrogio, la Milano del calcio stecca. Serataccia per le due milanesi impegnate nell’ultimo turno della fase a gironi di Champions League. Però, se l’Inter si rammarica soltanto per non aver centrato l’impresa di vincere al Santiago Bernabeu e superare il turno da prima del gruppo (alla fine, 2-0 per il Real Madrid), il Milan è disperato perché non solo non accede agli ottavi della Coppa Campioni, ma, non retrocede nemmeno in Europa League. Rossoneri fuori da tutto. Il Liverpool sbarcato a San Siro con la certezza di essere da tempo qualificato come primo del raggruppamento, da buona squadra britannica ha fatto la sua partita sbancando il Meazza per 2-1.

Milan, dal sogno all’incubo. Il match comincia bene per Ibrahimovic e compagni: vantaggio firmato Tomori al 29′. La gioia dura poco perchè al 36′ l’ex romanista Momo Salah pareggia sfruttando una corta respinta del portiere Maignan; un grave errore quello del portiere francese. Nella ripresa, al 55′ è Origi a spegnere definitivamente le residue speranze milaniste: l’attaccante belga ringrazia la difesa rossonera e lo stesso portiere Maignan per il gentile regalo e di testa insacca. Straordinario cammino quello dei Reds di Klopp: 6 gare, 18 punti. Agli ottavi come seconda ci va l’Atletico Madrid corsaro in casa del Porto per 3-1. Lusitani ai sedicesimi di Europa League, Milan ultimo e fuori dall’Europa.

Spettacolo a Madrid. L’Inter dopo 11 anni torna a giocare al Santiago Bernabeu, dove nel 2010 vinse la sua seconda Champions League centrando uno storico “triplete” con Mourinho allenatore. E’ un ritorno amaro per i nerazzurri che però fino al 35′ reggono il confronto con il Real di Ancelotti capolista nella Liga spagnola. Real passato in vantaggio grazie a una rete di Kroos. Nel secondo tempo, la gara finisce con l’espulsione di Barella; Asensio nel finale chiude il conto disegnando un arcobaleno da urlo. E così il Real chiude il raggruppamento al comando con 5 punti di vantaggio sull’Inter.

Scende in Europa League la sorpresa Sheriff. Il club moldavo di Tiraspol chiude con un pareggio in casa dello Shakhtar Donetsk di Roberto De Zerbi, fuori da tutto come il Milan. Riepiloghiamo, finora agli ottavi di finale di Champions League ci sono: Real Madrid, Atletico Madrid, Inter, Liverpool, Paris Saint Germain, Manchester City, Ajax, Sporting Lisbona, Bayern Monaco, Manchester United, Chelsea e Juventus. Un gran bel parterre de rois che attende di essere completato. La speranza è che tra le magnifiche 16 d’Europa possa esserci anche l’Atalanta chiamata a battere in casa il Villareal per andare avanti.