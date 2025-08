Cincinnati Open: sorteggiato il tabellone. Masters 1000 di Toronto: al via le semifinali

L’Italia perde già due potenziali protagoniste del: Trevisan e Cocciaretto, vengono eliminate rispettivamente da Sierra, per 6-3 6-4, e da Hon, con un doppio 6-4. Fuori anche Gigante sconfitto da Kypson in due set. Avanti nelle qualificazioni invece Nardi che batte in due set l’americano Mayo.

Ieri è stato sorteggiato il tabellone maschile del Masters di Cincinnati, settimo 1000 della stagione in programma dal 7 al 18 agosto in Ohio. Jannik Sinner debutterà direttamente al secondo turno contro Vít Kopřiva o un qualificato.

Altri sei azzurri in tabellone, di cui quattro teste di serie e dunque fruitori di un bye al 1° turno:Musetti, Cobolli, Darderi e Sonego. Per Arnaldi debutto contro il francese Benjamin Bonzi (chi passa gioca contro Musetti). Per Bellucci sfida al bosniaco Dzumhur con vista su un 2° turno da sogno contro Alcaraz, che guida la parte bassa del tabellone essendo la seconda testa di serie del seeding. Flavio Cobolli al secondo turno trova o il giapponese Nishioka o un qualificato. Bergs o Fearnley per Sonego.



Nel Masters 1000 di Toronto. Nella notte italiana al via le semifinali. In campo Zverev-Khachanov e Fritz-Shelton. Nella notte si è chiuso il programma dei quarti con due successi americani: Taylor Fritz ha eliminato Andrey Rublev 6-3 7-6 con 20 ace sul taccuino, mentre Ben Shelton ha regolato Alex de Minaur 6-3 6-4.