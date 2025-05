Conference League: Fiorentina ko a Siviglia, ma la qualificazione è aperta

Nell’andata della semifinale d’andata di Conference League la Fiorentina va ko. A Siviglia, il Betis vince 2-1 ma è un risultato che lascia comunque tutto aperto in vista del ritorno dell’8 maggio al Franchi. Le reti spagnole sono di Ezzalzouli (6′) e Antony (64′). Per la viola la mette a segno al 73′ di Ranieri. Nell’altra semifinale, il Chelsea passeggia: 4-1 al Djurgarden e finale ipotecata per i Blues.

Una sconfitta che fa meno male grazie a Ranieri che lascia i giochi aperti in vista del ritorno e lo sa bene Raffaele Palladino che vede il bicchiere mezzo pieno: “I primi 10 minuti sapevamo che sarebbero partiti forte, in uno stadio molto caldo. Siamo andati in svantaggio ma non ci siamo scomposti, la squadra mi è piaciuta – ha dichiarato l’allenatore della Fiorentina a Sky Sport -. Ha giocato con coraggio e personalità, ci sono tanti spunti positivi. Ovviamente ci dispiace per la sconfitta, ma nel secondo gol De Gea mi ha detto che non ha visto partire la palla perché Bakambu ostruisce la visuale ed è vero, era in fuorigioco. Però Antony l’ha messa all’incrocio, prendiamo questo risultato e ci crediamo, vogliamo passare sperando che il Franchi sia il nostro uomo in più”.

Europa League. In una competizione senza italiane l’andata delle semifinali parla nettamente inglese: Manchester United e Tottenham, infatti, si avvicinano alla finalissima di Bilbao. I Red Devils battono 3-0 i padroni di casa dell’Athletic grazie alla doppietta di Bruno Fernandes (37′ e 45′) e a Casemiro (30′). Gli Spurs, invece, vincono a Londra contro i norvegesi del Bodø/Glimt: finisce 3-1 con le reti di Johnson (1′), Maddison (34′) e Solanke (61′).