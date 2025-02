Coppa Italia, Abraham e Joao Felix portano il Milan in semifinale: Roma ko 3-1

Il Milan ne fa tre alla Roma e vola in semifinale di Coppa Italia. Grande protagonista a San Siro l’ex Tammy Abraham, autore di una doppietta: al 16′ il centravanti inglese sblocca il match con un bel colpo di testa, poi raddoppia al 42′ non sbagliando a tu per tu con Svilar. Per i giallorossi un colpo di testa di Pisilli (36′) fermato dalla traversa e due belle parate di Maignan su Dybala. La ripresa si apre con la traversa di Walker (49′), poi Dovbyk accorcia le distanze sul secondo palo (54′). Al 58′ l’esordio in rossonero di Gimenez e Joao Felix. Ai nuovi acquisti del Milan basta mezz’ora per conquistare San Siro e poco più di 10’ per confezionare un gol… invertendosi i ruoli con l’assist del messicano per il cucchiaio del portoghese per il tris (71′). Finisce 3-1 per il Milan che ora rischia il derby in semifinale: attende infatti la vincente di Inter-Lazio del 25 febbraio.

Il Milan festeggia, la curva canta. La Roma stavolta, dopo aver chiuso l’avventura milanista di Fonseca, non riesce a inguaiare nuovamente il Diavolo e si deve inchinare di fronte al mercato rossonero. Soddisfatto ma non troppo Sergio Conceiçao: “Dobbiamo ancora migliorare e curare i dettagli, ma sono contento – dice il tecnico rossonero dopo il match – Mancano due partite per vincere questa competizione. Il Milan come il mio Porto? Non ancora, lavoriamo per essere più compatti, per fare gol e per non prenderli”. A fine gara ha ricevuto i complimenti di Ranieri: “Per me è un idolo. Ringrazio per le sue parole”.

Guarda il bicchiere mezzo pieno Claudio Ranieri. “Il Milan ha una qualità tremenda, soprattutto davanti. Era normale subire qualche ripartenza – spiega il tecnico giallorosso -. Non c’è un rimpianto ma la consapevolezza di affrontare una grande squadra. Ci abbiamo provato. Noi non siamo stati puliti nel gioco come al solito ma abbiamo lottato sempre. Peccato per il fuorigioco di Dovbyk, la partita sarebbe potuta cambiare”. Ranieri ricorda anche in che condizioni ha preso la Roma: “Vi ricordate quando sono arrivato come stava questa squadra? Facciamo le cose con calma. I ragazzi stanno facendo il massimo“.