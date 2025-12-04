Coppa Italia, ai quarti: Inter, Napoli e Atalanta

La squadra di Chivu vola sul 2-0 nel giro di pochi minuti con Diouf (18') e Pio Esposito (20'), poi Thuram tra fine primo tempo (34') e inizio ripresa (51') chiude i conti. Per i lagunari c'è la soddisfazione della rete di Sagrado (66'), poi il gran gol di Bonny (76') completa il tabellino. L'Inter sfiderà ora Roma o Torino.

È un debutto sofferto ma vincente quello del Napoli in Coppa Italia. Gli Azzurri superano 10-9 il Cagliari dopo i calci di rigore al Maradona. Mister Conte opta per un ampio turnover, si gode il vantaggio di Lucca (28’), ma Esposito pareggia i conti (67’). Si va così ai tiri dal dischetto, dove decisiva è la parata di Milinkovic-Savic su Luvumbo. Il Napoli vola dunque ai quarti di finale, superando per la prima volta negli ultimi cinque anni lo scoglio degli ottavi: troverà la vincente di Fiorentina-Como (gara in programma il 27 gennaio 2026). Esce invece dalla competizione il Cagliari.

Buona la prima per l’Atalanta che nel suo debutto stagionale nella competizione vince 4-0 contro il Genoa negli ottavi di finale. Alla New Balance Arena Djimsiti sblocca il risultato al 19’, mentre i rossoblù restano in dieci al 36’ per un rosso diretto a Fini. A sigillare il match sono allora de Roon (54’), Pasalic (82’) e Ahanor (91’). Il Grifone viene eliminato e i bergamaschi sfideranno la Juventus nei quarti di finale. Saluta la competizione il Genoa.