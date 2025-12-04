Torna a Zanè “Piccole e Dolci Magie” ed è subito Natale

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

La Proloco di Zanè si prepara ad accogliere grandi e piccoli domenica 7 dicembre presso il piazzale Aldo Moro e Salvo D’Acquisto con “Piccole e Dolci Magie”, regalando un’atmosfera magica che avvicinerà tutti alle festività del Natale e farà da scenario suggestivo a una serie di proposte a partire dalle ore 11 del mattino fino al gran finale delle ore 18 dedicato ai giochi di fuoco.

Oltre al variopinto mercatino con i banchetti allestiti nelle due piazze ci saranno dei graditi ritorni, come il laboratorio di pasticceria che si prepara ad “addolcire” i presenti dopo dieci anni di assenza. Ci saranno tutta una serie di proposte mirate e per tutti i sensi oltre che per tutte le età, dalle musiche tipiche del Natale in sottofondo ai profumi accattivanti nell’aria che di sicuro sapranno attirare i palati a prendere parte alla festa per tutta la domenica.

Il calendario della giornata di fine autunno prevede l’apertura della manifestazione alle ore 11, con i banchi del mercatino a tema a proporre articoli di ogni tipo. A portare tanta simpatia gli asinelli (ma anche i lama) “ospiti fissi” a passeggio tra piazzale Aldo Moro e piazzale Salvo D’Acquisto, il “quartier generale” dell’evento annuale. Subito aperti ai bimbi i vari stand e laboratori manuali pensati proprio per loro, con pure il truccabimbi e i giochi costruiti in legno de “sti ani” e, novità di quest’anno, il laboratorio di Circo con il giocoliere Fru Fru. E mi raccomando bambini, portate la letterina da consegnare a Babbo Natale che vi aspetterà nella sua casetta!

Tanto da vedere e da toccare con mano, ma anche tanto da gustare avvicinandosi all’ora di pranzo, con sul vassoio aperitivi, arrosticini e altre pietanze in stile street food, brulè e bevande utili per scaldare la gola, oltre ai dolci che non devono mai mancare quando si comincia a sentire l’aria del Natale che si avvicina.

Spazio poi dal primo pomeriggio ai candidati “pasticceri” con il laboratorio di pasticceria, dove i più piccoli potranno cimentarsi nella produzione di biscotti che poi potranno portare a casa. Alle ore 15.00 tutti pronti a stupirsi osservando lo spettacolo delle bolle (che si ripeterà). Un’ora dopo appena ecco l’esibizione a tema natalizio delle allieve della scuola di danza “Galleria Spazio Danza” e successivamente lo spettacolo di giocoleria con Tiracche Matte.

E avanti fino al calar della sera con lo spettacolo di fuoco già citato a chiudere la domenica. Oltre al consueto grande impegno dei volontari della Pro loco di Zanè, a collaborare per la buona riuscita della manifestazione anche il Comune. Da ricordare, infine, che in caso di maltempo l’evento sarà annullato (seguire la pagina Fb per eventuali aggiornamenti).

