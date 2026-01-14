Coppa Italia, la Roma battuta all’Olimpico dal Torino. Granata ai quarti contro l’Inter

Una serata indimenticabile per Antonio Arena: a 16 anni ha prima debuttato e poi segnato il gol del 2-2 contro il Torino in Coppa Italia, esattamente 30 secondi dopo essere stato gettato nella mischia da Gasperini al posto di Bailey. Dopo aver iniziato la carriera da calciatore in Australia, Arena, che ha la doppia cittadinanza, si è trasferito in Italia, dove dal 2022 ha vestito prima la maglia del Pescara (4 presenze e un gol a livello senior) e poi, dall’estate, quella della Roma, partendo dalla Primavera. E’ anche uno dei talenti dell’Italia Under 17, con cui ha giocato quattro partite e segnato una rete. “Per me è una notte bellissima – ha raccontato Arena – Gasperini mi piace tanto e voglio dare il massimo per crescere con lui. Ispirazione? Ho sempre guardato Ronaldo il Fenomeno.”.

Gian Piero Gasperini non fa drammi e ai microfoni di Sportmediaset commenta: “I ragazzi hanno recuperato due volte la partita. E’ chiaro che noi abbiamo ruotato molto la rosa però la partita è stata aperta e si poteva anche vincere. Poi c’è stato questo angolo che ci lascia amareggiati perché a quel punto pensavamo di andare ai rigori”. Poi in merito al mercato ha aggiunto: “Di quello che già ho sono molto soddisfatto perché abbiamo fatto un girone di andata molto buono, con delle risposte sempre al meglio delle loro possibilità da parte di tutti i giocatori. In questo momento si parla tanto di mercato ma noi nel frattempo abbiamo delle partite da giocare. Sono contento per Arena, è un ragazzo che ha una carica agonistica importante nonostante la giovane età, ha forza e non ha timore. Adesso è arrivato un altro giovanissimo come Vaz e cercheremo di valorizzarli al meglio. E’ nell’ottica di una squadra che ragiona molto sulla prospettiva. Sui ragazzi così giovani c’è un progetto molto lungo”.