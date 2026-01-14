Coppa Italia, la Roma battuta all’Olimpico dal Torino. Granata ai quarti contro l’Inter
All’Olimpico il Torino batte 3-2 la Roma e ora vola ai quarti di finale contro l’Inter. I giallorossi hanno avuto una prima chance con Pisilli, ma Paleari si è fatto trovare pronto. Dopo l’intervallo Gasperini ha inserito Ndicka ed Hermoso che segna al 46’ con un super gol. Al 52’ Che Adams gela l’Olimpico: cross dalla destra di Lazaro, secondo assist di Vlasic e destro potente dello scozzese che buca uno Svilar tutt’altro che perfetto. All’81’ arriva il gol del 2-2 a firma del classe 2009 Antonio Arena: cross morbido di Wesley e incornata perentoria del baby talento nato in Australia, che segna al primo pallone toccato. Tutto lascia pensare ai calci di rigore ma al 90’ arriva il gol di Ilkhan che sigilla il 3 a 2. Domenica i giallorossi affronteranno proprio la squadra di Baroni nella sfida del girone di ritorno di Serie A.
Una serata indimenticabile per Antonio Arena: a 16 anni ha prima debuttato e poi segnato il gol del 2-2 contro il Torino in Coppa Italia, esattamente 30 secondi dopo essere stato gettato nella mischia da Gasperini al posto di Bailey. Dopo aver iniziato la carriera da calciatore in Australia, Arena, che ha la doppia cittadinanza, si è trasferito in Italia, dove dal 2022 ha vestito prima la maglia del Pescara (4 presenze e un gol a livello senior) e poi, dall’estate, quella della Roma, partendo dalla Primavera. E’ anche uno dei talenti dell’Italia Under 17, con cui ha giocato quattro partite e segnato una rete. “Per me è una notte bellissima – ha raccontato Arena – Gasperini mi piace tanto e voglio dare il massimo per crescere con lui. Ispirazione? Ho sempre guardato Ronaldo il Fenomeno.”.
Gian Piero Gasperini non fa drammi e ai microfoni di Sportmediaset commenta: “I ragazzi hanno recuperato due volte la partita. E’ chiaro che noi abbiamo ruotato molto la rosa però la partita è stata aperta e si poteva anche vincere. Poi c’è stato questo angolo che ci lascia amareggiati perché a quel punto pensavamo di andare ai rigori”. Poi in merito al mercato ha aggiunto: “Di quello che già ho sono molto soddisfatto perché abbiamo fatto un girone di andata molto buono, con delle risposte sempre al meglio delle loro possibilità da parte di tutti i giocatori. In questo momento si parla tanto di mercato ma noi nel frattempo abbiamo delle partite da giocare. Sono contento per Arena, è un ragazzo che ha una carica agonistica importante nonostante la giovane età, ha forza e non ha timore. Adesso è arrivato un altro giovanissimo come Vaz e cercheremo di valorizzarli al meglio. E’ nell’ottica di una squadra che ragiona molto sulla prospettiva. Sui ragazzi così giovani c’è un progetto molto lungo”.
La soddisfazione di Marco Baroni, tecnico del Torino: “La squadra è sicuramente in crescita, a Bergamo abbiamo fatto un secondo tempo importante. Sono contento per i tifosi, la società e i ragazzi, ma mi interessava come passare il turno. Abbiamo fatto una grande partita sotto tutti gli aspetti, l’aggressività, siamo andati in verticale, abbiamo tenuto la Roma lontana dall’area. C’è stata qualche disattenzione ma molto bene. Io credo molto nei valori, nella crescita e nel lavoro. Io ho chiesto al direttore e al presidente di poter allenare giocatori che hanno scritto sulla maglietta “Futuro”. Questo è quello che voglio nel lavoro, nel sacrificio e nel miglioramento”.