Play-off di Serie B: il Catanzaro vince a Monza ma non basta, sono i brianzoli a tornare in A

U-Power Stadium, un tempo Stadio Brianteo: finale di ritorno dei play-off di Serie B al cardiopalma, con il Catanzaro di Alberto Aquilani che spera nella clamorosa impresa fino al 98′ e il Monza di Paolo Bianco arroccato in difesa a protezione dello 0-2, perchè forte del 2-0 maturato all’andata nella sfida dello stadio Ceravolo. A parità di risultati, volano in Serie A i lombardi per aver chiuso al terzo posto la regular season rispetto alla quinta posizione dei calabresi. Pertanto, sono Venezia, Frosinone e Monza a prendere il posto delle retrocesse Cremonese, Verona e Pisa nel massimo campionato di calcio.

Monza-Catanzaro 0-2. Passata una prima fase di studio piuttosto breve, gli ospiti cominciano a spingere sull’acceleratore e al 39′ ritrovano quelle speranze perdute al termine della gara di andata. Punizione di Pontisso dalla sinistra e colpo di testa vincente di Felipe Jack che porta in vantaggio il Catanzaro. La ripresa, inevitabilmente, è nel segno della tensione, della paura che sembra attanagliare i brianzoli.

Con i padroni di casa quasi paralizzati, i giallorossi continuano a spingere e al 78’ trovano la rete del raddoppio. Un gol in fotocopia: stavolta cross dalla destra e colpo di testa vincente del neo-entrato Frosinini. Il finale è letteralmente incandescente con l’arbitro costretto a estrarre numerosi cartellini gialli e un paio di rossi per tesserati presenti sulle due panchine. Il Monza resiste e al triplice fischio esplode la festa per il ritorno in A dopo un anno tra i cadetti. Grande amarezza per il Catanzaro con mister Aquilani che scoppia in lacrime.