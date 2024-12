Coppa Italia: l’Empoli batte la Fiorentina e vola ai quarti

L’Empoli vola ai quarti di finale di Coppa Italia e affronterà la vincente tra Juventus e Cagliari. Al Franchi la squadra di D’Aversa piega la Fiorentina ai calci di rigore dopo uno spettacolare 2-2 all’interno dei tempi regolamentari. Sebastiano Esposito è l’uomo partita perchè prima pareggia la sfida e poi segna il rigore decisivo che permette agli ospiti di vincere il derby e di eliminare la Viola.

Nel ricordo ancora della tragedia sfiorata domenica in Fiorentina-Inter, la Viola entra in campo un po’ morbida. L’Empoli approfitta di una disattenzione della retroguardia viola e si porta in vantaggio con Emmanuel Ekong (4′). Nella ripresa prima Kean (59′) e poi Sottil (71′) la ribaltano ma Esposito la fissa al 77′ sul 2-2 che vale i rigori.

Soddisfatto il tecnico dell’Empoli, Roberto D’Aversa: “Nel secondo tempo, anche per la qualità della Fiorentina, invece di andare a giocare in avanti siamo arrivati a giocare col nostro portiere, dando entusiasmo agli avversari. Invece i ragazzi sono stati bravi a pareggiare subito dopo aver preso il secondo gol e anche sui rigori hanno mantenuto la lucidità. Abbiamo battuto i rigori sotto la curva della Fiorentina come da richieste di Lega, la serata rimarrà nella storia del nostro club”.

Finisce agli ottavi di finale l’avventura in Coppa Italia per la Fiorentina di Palladino: “Quando succedono fatti così importanti che ti colpiscono è fisiologico che ci sia un contraccolpo. Abbiamo passato tre giorni con il pensiero rivolto a Bove, che ora sta bene e lasceremo tranquilli. Sicuramente qualche scoria in campo si è vista, ma non dev’essere un alibi perché nel secondo tempo siamo stati bravi a riprendere il match ma non a chiuderlo. Ci dispiace per l’eliminazione. Abbiamo avuto tante palle gol nitide e nel secondo gol subito abbiamo commesso un errore”.