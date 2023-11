Coppa italia: passano agli ottavi Cagliari, Parma e Genoa

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Dopo Cremonese, Salernitana e Bologna, che lunedì hanno acquisito il pass per gli ottavi del trofeo calcistico più importante nel Bel paese, passano anche Cagliari, Parma e Genoa. I sardi si liberano dell’Udinese 2-1 ai supplementari. Extra time anche per il Genoa che grazie ad una rete di Gudmunson vince contro la Reggiana a Marassi. In Lecce-Parma gli ospiti vincono 4-2 nei minuti conclusivi.

Cagliari – Udinese. I sardi di Claudio Ranieri conquistano il secondo successo in rimonta nel giro di pochissimi giorni dopo un avvio di stagione complicato. Questa volte è l’Udinese a cadere sotto i colpi dei rossoblù. I friulani erano passati in vantaggio con Guessand (63′). Poi Viola all’80’ aveva riportato il risultato in parità. Allo scadere dei tempi supplementari ci pensa Lapadula (120′) a firmare il 2-1 che vale la vittoria e la sfida al Milan agli ottavi.

Lecce – Parma. Succede di tutto durante il match tra pugliesi ed emiliani. Una gara che viene vinta per 4-2 dagli ospiti nei minuti conclusivi. I ducali si erano portati sul 2-0 con Sohm (9′) e Bonny (29′), salvo poi venire riacciuffati da Piccoli (54′) e Strefezza (76′). Nel recupero il crollo giallorosso, con l’autorete di Pongracic (94′) e il rigore di Man (96′). Sarà Parma-Fiorentina agli ottavi.

Genoa – Reggiana. I liguri superano ai supplementari la Reggiana con il risultato di 2-1: sblocca l’incontro la rete di Varela Djamanca, che al 37’ riceve in profondità da Nardi e batte Leali. In avvio di ripresa pareggia Haps con conclusione da fuori area. Gudmonsson entra nel finale e decide il match al 99’ su assist di tacco di Malinovskyi. Sarà Lazio – Genoa agli ottavi.