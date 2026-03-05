Coppa Italia, semifinali di andata: botta e risposta tra Lazio e Atalanta, finisce 2-2

Coppa Italia: in uno stadio Olimpico praticamente deserto per la protesta dei tifosi biancocelesti contro il presidente Claudio Lotito, la semifinale Lazio-Atalanta si chiude 2-2. Gli ultras laziali hanno seguito la partita dall’esterno dell’impianto del Foro Italico. A rammaricarsi di più sono i padroni di casa passati in vantaggio per la seconda volta all’87esimo e raggiunti due minuti dopo. Il pareggio, in vista della partita di ritorno, sorride alla Dea che il 21 o il 22 aprile avrà l’occasione di giocarsi in casa l’accesso alla finalissima del 13 maggio. Complessivamente, per quanto visto in campo, il pareggio è comunque il risultato più giusto.

Il primo tempo dell’Olimpico. Partenza a ritmi altissimi con gli ospiti che si rendono subito pericolosi con Pasalic e si vedono annullare il gol del vantaggio per una questione di centimetri: Krstovic segna con un bel colpo di testa dopo 8 minuti, ma, il Var non convalida perchè Zappacosta, autore del cross, parte in posizione di fuorigioco. La Lazio risponde con Daniel Maldini, ex di turno. Chiusura di prima frazione di gioco con lo stesso Zappacosta che colpisce la traversa.

Ripresa con reti. Apertura di secondo tempo con vantaggio laziale: veloce scambio tra Maldini e Dele-Bashiru, con quest’ultimo che supera il portiere Carnesecchi con un bel pallonetto. Immediata la reazione dell’Atalanta: respinta corta di Provedel e Pasalic al 51′ sigla il pari con un tap-in. Stesso scenario prima del triplice fischio dell’arbitro. Minuto 87: Dia approfitta di un errore difensivo di Pasalic per riportare avanti i padroni di casa. Sembra fatta per la Lazio, e, invece, Musah pareggia all’89’. Nell’occasione, grave errore di posizionamento della difesa biancoceleste.